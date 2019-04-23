Общество

16 минут назад

14 000 рублей липчанка оставила в банкомате

229
#кража
14 000 рублей липчанка оставила в банкомате

Полиция ищет людей, которые стащили деньги.

6 марта в территориальный отдел полиции обратилась 36-летняя липчанка с заявлением о краже. Женщина забыла забрать из банкомата 14 000 рублей, которые сняла со своего счета.  Вернувшись уже через несколько минут она обнаружила, что денег уже нет. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, несмотря на имеющиеся в материалах доследственной проверки доказательства совершенной кражи, в возбуждении уголовного дела  женщине было отказано в связи с отсутствием события преступления.

Прокурор района не согласился с процессуальным решением, отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направил материалы для дополнительной проверки. 

В настоящее время  следственным отделом территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по  п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ. 


229
#кража

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