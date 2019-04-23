Общество

сегодня, 13:44

Посредник между липчанами и энергетиками попал под наблюдение

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#банкротство #ЖКХ
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Посредник между липчанами и энергетиками попал под наблюдение

МУП «РВЦЛ» грозит банкротство.

Арбитражный суд Липецкой области ввел наблюдение в муниципальном унитарном предприятии «Расчетно-вычислительный центр Липецка». Таким образом суд удовлетворил иск кредитора коммунальной конторы — управляющей компании «РСУ-2».

Управляющая компания подала в суд на «РВЦЛ» еще в марте. Причиной для иска на банкротство стал неоплаченный долг муниципального предприятия. МУП «РВЦЛ» не стал возражать против иска о банкротстве.

МУП «РВЦЛ» было зарегистрировано в Липецкой области в 2003 году. Основной вид деятельности — обработка данных и предоставление услуг по размещению информации. По факту муниципальное предприятие выполняло роль посредника между липчанами и поставщиками энергоресурсов. Предприятие жило за счет процента с операций по платежам липчан. Работа «РВЦЛ» пошла на спад, когда ресурсники стали переходить на прямые договора: «прокладка» осталась без операционного барыша. Впервые о закрытии «РВЦЛ» заговорили в 2017 года, когда от услуг муниципального предприятия отказались ГЭСК, ЛЭСК, «Квадра», «Газпром межрегионгаз Липецк» и ЛГЭК. То есть почти все коммунальные компании. Тогда слухи о ликвидации опроверг мэр Липецка Сергей Иванов, он заявил о переформатировании работы предприятия. Оно сконцентрировало свое внимание на обслуживании управляющих компаний.

И именно управляющая компания подали иск о банкротстве «РВЦЛ». Долг вычислительного центра перед «РСУ-2» составляет свыше 559 000 рублей. Он установлен по судебному решению, но до сих пор не оплачен. Эта сумма — так и не дошедшие до управляющей компании деньги жильцов. Счета потерялись прошлым летом.

Теперь проверять движение средств на счетах «РВЦЛ» будет временный управляющий. На то, чтобы оценить состояние предприятия, у специалиста срок до 7 октября.
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#банкротство #ЖКХ
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Комментарии (4)

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гость

18 минут назад
знакомые квитанции в почтовых ящиках. так надо их оплачивать или нет? они как черт из табакерке то пропадут на время то опять разложат .ни за какой период ни чего не понятно. долга нет а потом опять он есть.
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Житель

34 минуты назад
Что же бывшие менты в безопасности рвцл --не уберегли деньги жильцов их разворовали. Вот кто требовал единую квитанцию --вовремя под суд -а то еще раз обворовали жильцов Липецка.
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Антошка с ложкой

сегодня, 14:02
РВЦЛ - это детище антиНародного мэра, при первом директоре работало хорошо, а потом "кто-то" нового директора надоумил "крутить" бабло, пошли задержки переводов платежей, вот и отказались от них ЛГЭКи и прочие. Вот только вопрос возникает - это же МУП, так почему же мэрия после жалоб энергетиков не навела порядок в РВЦЛ, а довели до ручки? Это из-за них в Липецке развернулись горкассы с придатками... Ну очень сильно напоминает спланированный сюжет!
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При путине

сегодня, 13:57
Все хотят воровать ,никто не хочет работать !,Кто работает тот лох, Воруют все !.
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