Новые льготы для инвесторов — Липецкие предприниматели обсудили появление инвестиционных контрактов

19 апреля в Липецке состоялось Общее собрание членов Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» (СППЛО).

Нынешнее мероприятие прошло в обновленном формате: на мероприятии собрались руководители предприятий-членов Липецкого РСПП, представители администрации региона, федеральных министерств и ведомств, представители деловых сообществ региона, а также руководители крупных организаций Липецкой области и впервые, обсудить актуальные проблемы развития промышленности региона, пригласили иностранных инвесторов — резидентов особой экономической зоны «Липецк».



Вел работу круглого стола Председатель правления СППЛО - Владимир Лисин. О значимых для бизнес-сообщества вопросах дискуссию с предпринимателями вели врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель директора департамента проектного финансирования и инвестиционной деятельности Министерства финансов РФ Михаил Санакоев, начальник отдела инвестиционной политики и макроэкономического прогнозирования Министерства промышленности и торговли РФ Наталья Плотникова, руководитель направления приоритетных проектов проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика РФ» - Зоя Дивненко. Темами нынешнего диалога стали цифровизация экономики, механизмы поддержки инвестиционной активности.



Официальную часть собрания открыла заместитель Председателя правления СППЛО Ольга Митрохина — она подвела итоги работы объединения за прошедший год.



«Сегодня региональный Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области объединяет более 40 предприятий крупного и среднего бизнеса, на которых трудятся 86 тысяч человек. Налоговые отчисления членов Липецкого РСПП в консолидированный бюджет составляют порядка 40%. Наше объединение активно участвует в работе экспертной региональной группы Агентства стратегических инициатив — из 23 экспертов 12 являются членами РСПП. Принимает участие со стороны бизнеса в деятельности трехсторонней комиссии по взаимодействию работодателей, власти, профсоюзов. В 2018 году на базе объединения был создан HR-клуб для решения вопросов кадрового обеспечения и подготовки специалистов для местных предприятий — эта тема является актуальной для региона, и уже несколько лет РСПП курирует данный вопрос».



После официального представления свидетельства о вхождении в состав получили 9 новых членов Союза: АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», Липецкий государственный технический университет, ООО «ППГ Индастриз Липецк», ООО «ЛИБОЙЛ», ООО «УК Центр Эксперт», охранное предприятие «Зубр», ООО «Агроснабсахар», торговый дом «Полимер Групп», ООО «Импульс».



Общую картину развития экономики в регионе представил врио главы Липецкой области Игорь Артамонов. Так, Липецкая область занимает по объему экспорта третье место в ЦФО. Индекс промышленного производства в металлургии вырос на 2%, у предприятий, которые производят металлоизделия — на 17%, а у производителей лекарственных средств и медицинских изделий — на 87%. Нашему региону выделят 50 млн. рублей на поддержку предприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда». Средства пойдут на развитие бережливого производства, охрану труда. Среди других мер поддержки для местных предприятий предполагается снизить порог объема инвестиций для предоставления земельных участков, снизить налог на прибыль для компаний, которые реализуют приоритетные инвестиционные проекты. «Объединив усилия бизнеса и власти, мы сможем выполнить задачи по вхождению региона в тройку лучших» - подытожил свое выступление Игорь Артамонов.



Заместитель директора Департамента проектного финансирования и инвестиционной деятельности Министерства финансов РФ Михаил Санакоев рассказал о новом инструменте поддержки инвесторов: соглашение о защите и поощрении капиталовложений, которые предусматривают несколько режимов поддержки, основанных на стабилизации налоговых и регуляторных условий.



Дискуссию продолжили темой специального инвестиционного контракта и корпоративными программами поддержки конкурентоспособности — об этих механизмах рассказала начальник отдела инвестиционной политики и макроэкономического прогнозирования Министерства промышленности и торговли РФ Наталья Плотникова.



В ходе своего выступления руководитель направления приоритетных проектов (Проектный офис по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации») Зоя Дивненко рассказала участникам о ходе реализации национального проекта «О цифровизации экономики РФ — преимущества, развитие нормативной базы». Так было отмечено, что Государственной Думе предстоит принять около 70 законов, направленных на обеспечение цифровизации экономики.



В завершении встречи члены делового сообщества, по традиции, получили памятные дипломы за значимые достижения по итогам прошедшего года.



