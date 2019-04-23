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Сводка борьбы с огнем и глупостью: пожарные остановили 1300 возгораний травы и мусора
Ежегодно после схода снега в Липецкой области начинаются пожары, связанные с палом сухой травы, сжиганием мусора, а также растительных остатков на полях сельхозпредприятий.
На территории Липецкой области установилась сухая и ветреная погода. В этой ситуации неконтролируемые палы сухой травы, оставленные без присмотра костры и сжигание мусора представляют наибольшую опасность – огонь может перекинуться на лесные массивы и жилые дома.
Главное управление МЧС России по Липецкой области обращается ко всем жителям региона: не разводите костры, не сжигайте бытовые отходы, мусор, сухую растительность на территории домовладений и вблизи них. Не выбрасывайте из окон автомобилей незатушенные спички, окурки сигарет! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу, на полях, в населенных пунктах.
Сонный пожарник