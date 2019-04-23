Сводка борьбы с огнем и глупостью: пожарные остановили 1300 возгораний травы и мусора

Ежегодно после схода снега в Липецкой области начинаются пожары, связанные с палом сухой травы, сжиганием мусора, а также растительных остатков на полях сельхозпредприятий.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, с начала 2019 года подразделения пожарной охраны 1300 раз выезжали на тушение таких пожаров. 76% от общего количества пожаров возникают из-за захламления территорий поселений и земельных участков сухой травой и мусором. Травяные палы имеют массовый характер, охватывают большие площади и, главное, распространяются во много раз быстрее, чем другие возгорания, что очень затрудняет их тушение. Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.На территории Липецкой области установилась сухая и ветреная погода. В этой ситуации неконтролируемые палы сухой травы, оставленные без присмотра костры и сжигание мусора представляют наибольшую опасность – огонь может перекинуться на лесные массивы и жилые дома.Главное управление МЧС России по Липецкой области обращается ко всем жителям региона: не разводите костры, не сжигайте бытовые отходы, мусор, сухую растительность на территории домовладений и вблизи них. Не выбрасывайте из окон автомобилей незатушенные спички, окурки сигарет! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу, на полях, в населенных пунктах.