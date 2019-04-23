Общество
31 минуту назад
«При этом составе городского парламента меняется уже третий мэр»
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Игорь Тиньков отчитался за работу городского Совета в прошлом году, пожелав успехов новому главе Липецка.
Сегодня на сессии городского Совета депутатов спикер Игорь Тиньков отчитывался о работе законодательной ветви липецкой власти в 2018 году. Спикер назвал этот год «своеобразным экватором» работы горсовета пятого созыва.
В прошлом году липчане внесли рекордное количество предложений по расходным статьям бюджета города - за год они выросли на два миллиарда рублей. Почти миллиард «съел» ремонт Петровского моста: объект сдали в срок и без каких-либо серьезных замечаний. Обновлен парк пассажирского транспорта - за два последних года липчане получили сто новых автобусов. На городские маршруты вышли и электробусы.
- Каждый депутат особое внимание уделяет благоустройству дворов в округах. Это связано с тем, что большая часть обращений формируется в перечень наказов и реализуется за счет средств бюджета города. В числе наиболее актуальных вопросов, обозначаемых жителями, - оплата жилищно-коммунальных услуг, эксплуатация и ремонт жилищного фонда, содержание общего имущества многоквартирных домов, - сказал спикер.
По его словам, заметное место в обращениях избирателей в прошлом году заняла экологическая тема. Под контролем горсовета - качество питьевой воды. Одно из выездных заседаний депутаты провели на водозаборе «Кузьминский» в Липецком районе. Скважины водозабора имеют социальную значимость в централизованной системе водоснабжения Липецка. К сожалению, питьевую воду по-прежнему загрязняют нитратами. Депутаты поручили администрации Липецка разработать дорожную карту решения проблемы обеспечения горожан качественной питьевой водой.
Еще одна проблема: неприятный запах с МУП «ЛиСА». По словам Игоря Тинькова, в этом вопросе пошел сдвиг. Мол, Липецк может стать участником федеральной программы «Чистая вода», и депутаты уже выделили 65 млн рублей на проект строительства комплекса сооружений по переработке осадка сточных вод и реконструкцию сооружений по очистке сточных вод на станции аэрации. Но здесь спикер погорячился: GOROD48 уже писал о скандале с инвестором, который желает вложить деньги в реконструкцию станции аэрации - фирма пока существует только на бумаге. А вот другая долгоиграющая история поселка ЛТЗ почти решена: на его окраинах прекращается переработка металлургических шлаков. На землях, на которых велось вредное производство, липецкий предприниматель хочет сделать автодром.
Депутаты в прошлом году вместе с общественниками объехали все мосты города. В итоге появились проекты ремонта пешеходного подвесного моста, который соединяет улицы Филипченко и Доватора. Под контролем горсовета остался вопрос диагностики состояния эстакады второй очереди Петровского моста. В составе УГС Липецка появился специальный отдел, который займется содержанием городских мостов.
Игорь Тиньков похвалил Счетную палату Липецка. В прошлом году аудиторы провели 43 проверки и сделали 136 экспертиз проектов нормативно-правовых актов. Ревизоры проверили расходование 7,5 млрд рублей бюджетных средств, выявив финансовых нарушений более чем на миллиард рублей.
- Мы продолжаем обсуждать вопрос охраны школ. Каждый родитель, отправляя ребенка в школу, беспокоится о его безопасности. На эти цели необходимы 75 миллионов рублей. Эти средства мы так и не смогли найти в муниципальном бюджете. И областной бюджет нам не помог. Охрану школ по-прежнему оплачивают родители. Но мы должны «добить» этот вопрос и найти на безопасность детей необходимые средства, - заявил спикер.
Кстати, Игорь Тиньков обратил внимание на собираемость местных налогов. Так, в Липецке на учет поставлены всего 33% земельных участков, в то время как в области - почти 90%. А это, заметил председатель горсовета, «наши деньги, необходимые для пополнения бюджета».
Вступился спикер и за малый бизнес. Речь идет о поправках, предложенных мэрией в «Правила благоустройства территории города Липецка», на основании которых предполагалось убрать ларьки и киоски с остановок общественного транспорта. Под снос мэрия запланировала 170 объектов. Учитывая мнение участников публичных слушаний и общественников, проект был отправлен депутатами на доработку. Споры о том, как должны выглядеть киоски на «красных линиях», идут до сих пор.
В конце своего выступления Игорь Тиньков заметил, что именно этот депутатский созыв стал выбирать главу Липецка.
- Кстати, при этом составе городского парламента меняется уже третий мэр, - заметил Игорь Тиньков. - На нашей презентации два предыдущих мэра выглядят грустными. Надеюсь, что третий мэр наденет цепь с хорошим выражением лица.
«Третий мэр», которым с большей долей вероятности станет и.о. главы Липецка Евгения Уваркина, впервые присутствовала на сессии горсовета. Ей тут же начали задавать вопросы. Депутаты Александра Гвозденко и Екатерина Пинаевой спросили о плачевном состоянии стадиона «Металлург» после ремонта, на который было потрачено более 200 млн рублей, и о неудовлетворительном состоянии городских мостов.
- Поддерживаю ваш интерес и по стадиону, и по мостам. Мы уже на этой неделе с вице-мэром Константином Власовым и вами посмотрим на состояние стадиона «Металлург» и разберемся с вопросом финансирования ремонтов мостов, - сказала депутатам Евгения Уваркина.
В конце обсуждения доклада спикера депутат от фракции КПРФ Николай Быковских задался вопросом о том, что трое бывших депутатов этого созыва - Валерий Клевцов, Олег Бойцов и Сергей Тонких, - ныне подсудимые или осужденные, были депутатами от одной фракции, «Единой России». «Все они занимались бизнесом, принимали важные для города решения. Три депутата - это уже система. А была ли аналитическая работа в горсовете по тому, почему так получилось?»
- Меня удручает то, что все они были задействованы в строительном бизнесе. Это - не лучшая сфера в стране, - ответил «единоросс» Игорь Тиньков. - Эта отрасль находится в тяжелейшем состоянии. Не зря президент изменил подход к долевому строительству. Думаю, после этого проблем у строителей будет меньше.
Точку в дискуссии поставил депутат от «ЕР» Сергей Ткаченко:
- На место этих их депутатов пришли новые депутаты, члены «Единой России»!
Да уж, иногда лучше жевать, чем говорить!
В прошлом году липчане внесли рекордное количество предложений по расходным статьям бюджета города - за год они выросли на два миллиарда рублей. Почти миллиард «съел» ремонт Петровского моста: объект сдали в срок и без каких-либо серьезных замечаний. Обновлен парк пассажирского транспорта - за два последних года липчане получили сто новых автобусов. На городские маршруты вышли и электробусы.
- Каждый депутат особое внимание уделяет благоустройству дворов в округах. Это связано с тем, что большая часть обращений формируется в перечень наказов и реализуется за счет средств бюджета города. В числе наиболее актуальных вопросов, обозначаемых жителями, - оплата жилищно-коммунальных услуг, эксплуатация и ремонт жилищного фонда, содержание общего имущества многоквартирных домов, - сказал спикер.
По его словам, заметное место в обращениях избирателей в прошлом году заняла экологическая тема. Под контролем горсовета - качество питьевой воды. Одно из выездных заседаний депутаты провели на водозаборе «Кузьминский» в Липецком районе. Скважины водозабора имеют социальную значимость в централизованной системе водоснабжения Липецка. К сожалению, питьевую воду по-прежнему загрязняют нитратами. Депутаты поручили администрации Липецка разработать дорожную карту решения проблемы обеспечения горожан качественной питьевой водой.
Еще одна проблема: неприятный запах с МУП «ЛиСА». По словам Игоря Тинькова, в этом вопросе пошел сдвиг. Мол, Липецк может стать участником федеральной программы «Чистая вода», и депутаты уже выделили 65 млн рублей на проект строительства комплекса сооружений по переработке осадка сточных вод и реконструкцию сооружений по очистке сточных вод на станции аэрации. Но здесь спикер погорячился: GOROD48 уже писал о скандале с инвестором, который желает вложить деньги в реконструкцию станции аэрации - фирма пока существует только на бумаге. А вот другая долгоиграющая история поселка ЛТЗ почти решена: на его окраинах прекращается переработка металлургических шлаков. На землях, на которых велось вредное производство, липецкий предприниматель хочет сделать автодром.
Депутаты в прошлом году вместе с общественниками объехали все мосты города. В итоге появились проекты ремонта пешеходного подвесного моста, который соединяет улицы Филипченко и Доватора. Под контролем горсовета остался вопрос диагностики состояния эстакады второй очереди Петровского моста. В составе УГС Липецка появился специальный отдел, который займется содержанием городских мостов.
Игорь Тиньков похвалил Счетную палату Липецка. В прошлом году аудиторы провели 43 проверки и сделали 136 экспертиз проектов нормативно-правовых актов. Ревизоры проверили расходование 7,5 млрд рублей бюджетных средств, выявив финансовых нарушений более чем на миллиард рублей.
- Мы продолжаем обсуждать вопрос охраны школ. Каждый родитель, отправляя ребенка в школу, беспокоится о его безопасности. На эти цели необходимы 75 миллионов рублей. Эти средства мы так и не смогли найти в муниципальном бюджете. И областной бюджет нам не помог. Охрану школ по-прежнему оплачивают родители. Но мы должны «добить» этот вопрос и найти на безопасность детей необходимые средства, - заявил спикер.
Кстати, Игорь Тиньков обратил внимание на собираемость местных налогов. Так, в Липецке на учет поставлены всего 33% земельных участков, в то время как в области - почти 90%. А это, заметил председатель горсовета, «наши деньги, необходимые для пополнения бюджета».
Вступился спикер и за малый бизнес. Речь идет о поправках, предложенных мэрией в «Правила благоустройства территории города Липецка», на основании которых предполагалось убрать ларьки и киоски с остановок общественного транспорта. Под снос мэрия запланировала 170 объектов. Учитывая мнение участников публичных слушаний и общественников, проект был отправлен депутатами на доработку. Споры о том, как должны выглядеть киоски на «красных линиях», идут до сих пор.
В конце своего выступления Игорь Тиньков заметил, что именно этот депутатский созыв стал выбирать главу Липецка.
- Кстати, при этом составе городского парламента меняется уже третий мэр, - заметил Игорь Тиньков. - На нашей презентации два предыдущих мэра выглядят грустными. Надеюсь, что третий мэр наденет цепь с хорошим выражением лица.
«Третий мэр», которым с большей долей вероятности станет и.о. главы Липецка Евгения Уваркина, впервые присутствовала на сессии горсовета. Ей тут же начали задавать вопросы. Депутаты Александра Гвозденко и Екатерина Пинаевой спросили о плачевном состоянии стадиона «Металлург» после ремонта, на который было потрачено более 200 млн рублей, и о неудовлетворительном состоянии городских мостов.
- Поддерживаю ваш интерес и по стадиону, и по мостам. Мы уже на этой неделе с вице-мэром Константином Власовым и вами посмотрим на состояние стадиона «Металлург» и разберемся с вопросом финансирования ремонтов мостов, - сказала депутатам Евгения Уваркина.
В конце обсуждения доклада спикера депутат от фракции КПРФ Николай Быковских задался вопросом о том, что трое бывших депутатов этого созыва - Валерий Клевцов, Олег Бойцов и Сергей Тонких, - ныне подсудимые или осужденные, были депутатами от одной фракции, «Единой России». «Все они занимались бизнесом, принимали важные для города решения. Три депутата - это уже система. А была ли аналитическая работа в горсовете по тому, почему так получилось?»
- Меня удручает то, что все они были задействованы в строительном бизнесе. Это - не лучшая сфера в стране, - ответил «единоросс» Игорь Тиньков. - Эта отрасль находится в тяжелейшем состоянии. Не зря президент изменил подход к долевому строительству. Думаю, после этого проблем у строителей будет меньше.
Точку в дискуссии поставил депутат от «ЕР» Сергей Ткаченко:
- На место этих их депутатов пришли новые депутаты, члены «Единой России»!
Да уж, иногда лучше жевать, чем говорить!
3 623
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