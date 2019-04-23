59 минут назад
После смерти мужа липчанка пустилась во все тяжкие и теперь может лишиться дочери
Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по информации о ненадлежащем исполнения родительских обязанностей матерью пятилетней девочки.
Фактически все заботы о девочке легли на плечи бабушки, которая забрала ребенка к себе.
Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, поставлена на профилактический учет, однако поведения по отношению к дочери не изменила. Более того, она пропивает пенсию, назначенную дочери по потере кормильца.
Все попытки оказать ей медико-психологическую помощь в лечении от алкоголизма отвергает, в квартире нередко устраиваются пьянки с незнакомыми мужчинами.
Прокурор обратился в суд с требованием ограничить ответчицу в родительских правах и взыскать с нее алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода.
Бич
Эгоист
Эгоист
Липчанин
Скоро станет
Настасья