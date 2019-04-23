Происшествия

59 минут назад

После смерти мужа липчанка пустилась во все тяжкие и теперь может лишиться дочери

6 1370
#родительт
После смерти мужа липчанка пустилась во все тяжкие и теперь может лишиться дочери

Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по информации о ненадлежащем исполнения родительских обязанностей матерью пятилетней девочки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверка установила, что отец ребенка умер два года назад, а мать не работает, пьет и воспитанием дочери не занимается. При этом женщина полностью устранилась участия в содержании дочери.

Фактически все заботы о девочке легли на плечи бабушки, которая забрала ребенка к себе.

Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, поставлена на профилактический учет, однако поведения по отношению к дочери не изменила. Более того, она пропивает пенсию, назначенную дочери по потере кормильца.

Все попытки оказать ей медико-психологическую помощь в лечении от алкоголизма отвергает, в квартире нередко устраиваются пьянки с незнакомыми мужчинами. 

Прокурор обратился в суд с требованием ограничить ответчицу в родительских правах и взыскать с нее алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода.
6 1370
#родительт

Комментарии (6)

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Бич

15 минут назад
Рогатки тоже нужны.
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Эгоист

18 минут назад
"начисляют", извините.
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Эгоист

19 минут назад
Нехило, алименты сейчас начисляю неработающим от средней зарплаты по стране, я слышал, т.е. эта неработающая особа должна будет ежемесячно платить около 12,5 тыс.рублей; кто её возьмёт на работу, если она пьёт постоянно? Трезвым вон работать негде.
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Липчанин

20 минут назад
Хэш тег "#родительт".... Узнаю родной Г48
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Скоро станет

34 минуты назад
Многодетной матерью-,героиней)))))))))))))
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Настасья

48 минут назад
Женщины опомнитесь! Неужели водка дороже собственных детей?!?
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