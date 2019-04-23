После смерти мужа липчанка пустилась во все тяжкие и теперь может лишиться дочери

Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по информации о ненадлежащем исполнения родительских обязанностей матерью пятилетней девочки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверка установила, что отец ребенка умер два года назад, а мать не работает, пьет и воспитанием дочери не занимается. При этом женщина полностью устранилась участия в содержании дочери.



Фактически все заботы о девочке легли на плечи бабушки, которая забрала ребенка к себе.



Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, поставлена на профилактический учет, однако поведения по отношению к дочери не изменила. Более того, она пропивает пенсию, назначенную дочери по потере кормильца.



Все попытки оказать ей медико-психологическую помощь в лечении от алкоголизма отвергает, в квартире нередко устраиваются пьянки с незнакомыми мужчинами.



Прокурор обратился в суд с требованием ограничить ответчицу в родительских правах и взыскать с нее алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода.

