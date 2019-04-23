Новинки мороженого, которые войдут в список популярных этим летом

Весна – пора обновления. Не стал исключением и АО «Липецкий хладокомбинат». Буквально в конце февраля предприятие получило сразу две премии «Здоровое питание» как лучшая компания-производитель и «Варенька» как лучшее мороженое в номинации «Выбор потребителей», а уже сегодня оно готово порадовать всех любителей снежного лакомства и экспертов уникальными новинками.

Как известно, новое – это хорошо забытое старое. Однако в случае с липецким мороженым, это, скорее, бережно пронесенное через время, хорошо сохраненное и измененное в соответствии с современными условиями доброе старое. Речь идет о всеми любимой «Вареньке».







Работа над этим мороженым началась в 2016 году. Вафельный стаканчик, незатейливая прозрачная упаковка, - такой предстала «Варенька» перед потребителем три года назад.

В 2017 году приняли решение улучшить рецептуру, добавить новый вкус, произвести редизайн упаковки. Сама Варенька избавилась от веснушек, вместо них она надела очки и превратилась в озорную девочку с забавными косичками. Это стало первым шагом на пути последующих кардинальных изменений.







Новаторством, которое вывело и без того известное и полюбившееся многим мороженое в лидеры по популярности среди потребителей, стал переход на «умное» производство фруктовых наполнителей. Они экологически чистые, произведены на основе концентратов натуральных соков с добавлением пектина и экстракта ягод, в них не добавляются никакие усилители вкуса и консерванты, что многократно повышает ценность конечного продукта. Кроме того, их готовят под объем производства, то есть не хранят месяцами, как делают многие, а это значит, что потребитель получает возможность приобретать свежий и полезный продукт.







Еще одним приятным сюрпризом для поклонников «Вареньки» стало расширение линейки вкусов. Так, к традиционным малине и черной смородине добавилась клубника. В скором времени производитель обещает удивить любителей снежного лакомства и другими вкусами, однако подробности пока держатся в тайне. Но то, что это будет что-то особенное, понятно уже сейчас.

Помимо этого, всем известно, что источниками натурального молочного жира в мороженом могут быть сливки или сливочное масло. И от выбора производителем одного из этих двух продуктов существенно зависят вкус, консистенция и количество питательных веществ в готовом изделии. Мороженое «Варенька» изготовлено из сливок, без добавления сливочного масла. Рецептура мороженого полностью соответствует всем нормам ГОСТа.







Кроме того, новым стало не только содержание, но и форма. В данный момент запущены в производство 120-граммовый рожок-гигант, а также уникальная, не имеющая аналогов, прозрачная банка с закручивающейся железной крышечкой.

В данный момент «Варенька» - совершенно уникальное, полностью натуральное, мороженое, изготовленное в строгом соответствии с нормами ГОСТа. В его составе всего 5 ингредиентов, нет никаких искусственных добавок и консервантов. Подобным достижением сегодня могут похвастать лишь единицы производителей. Стоит ли говорить о том, что такое мороженое обладает не только отменным вкусом, но и содержит массу полезных веществ, его можно смело давать детям.

Весенние новинки уже можно найти в сетях крупных магазинов различных городов регионов России. Сотрудники Липецкого хладокомбината уверены, что каждый найдет себе что-то по душе. Главное, идти в ногу со временем и не бояться экспериментировать, ведь весна – это время перемен. Перемен к лучшему.



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