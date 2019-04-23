Происшествия

38 минут назад

Последствия кустарного файер-шоу: обожженного ребенка только выписали из больницы

6 737
#ожоги #несчастный случай
Последствия кустарного файер-шоу: обожженного ребенка только выписали из больницы

Следствию и медикам предстоит оценить тяжесть полученных травм.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, лечение пострадавшего от ожогов на своем дне рождения 5-летнего мальчика завершено. Ребенок выписан из больницы. Его в середине февраля госпитализировали с ожогами III степени и поражением 30% кожных покровов. Сначала мальчика, пострадавшего от неудачной затеи матери, лечили в Липецке, а потом выхаживали в Москве.

Сразу после госпитализации было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Обвинение по нему до сих пор никому не предъявлено. Предъявить обвинение можно будет только после проведения всех экспертиз: следователям и врачам нужно установить степень тяжести вреда, нанесенного здоровью малыша. Эти исследования потребуют время.

Напомним, 17 февраля 40-летняя женщина нашла в интернете способ домашнего файер-шоу. Она решила повторить рецепт и вечером 18 февраля в день рождения сына сделала «Горящую змейку». Но она плохо горела, тогда женщина плеснула в смесь водку. Смесь мгновенно вспыхнула и огонь перекинулся на мальчика. На крики прибежал 44-летний отец ребенка. Вместе с женой он начал срывать с ребенка рубашку, но одежда долго не поддавалась. В результате ожоги получили все трое.

Глава семьи доставил мальчика в областную детскую больницу, ребенка сразу поместили в реанимацию. У малыша обгорели голова, часть туловища и руки.
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#ожоги #несчастный случай

Комментарии (6)

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Салют в честь возвращения домой!!!!!

10 минут назад
Так держать!!!
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Какая надоевшая

24 минуты назад
Всем " умным" крикунам, и избитая фраза! Тогда вообще никого судить не надо! И этих двух ,что ребёнка убили и закопали тоже.
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Катя

26 минут назад
?, Ну да! Фейерверк по поводу выписки!
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Всем " умным" крикунам

27 минут назад
Не судите да несудимы будете!
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?

31 минуту назад
мама с папой уже дома приготовили Фейверк-сюрприз малышу ,по поводу благополучного излечения
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Идиотка

33 минуты назад
Судить вообще то ее надо
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