Происшествия

58 минут назад

Стали известны подробности аварии с участием депутата областного Совета

11 1804
#авария #ДТП
Стали известны подробности аварии с участием депутата областного Совета

За рулем дорогого внедорожника оказался подчиненный Николая Бобина.

УГИБДД по Липецкой области раскрыло подробности аварии, в которой пострадал депутат областного Совета 63-летний Николай Бобин. Напомним, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали сначала в Становом, потом перевезли в Липецк. Его состояние не вызывает у врачей опасений.

По данным автоинспекции, авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Елецком районе 22 апреля в 03:10. За рулем «Лексус LX570» находился 37-летний водитель Николая Бобина. Шофер не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение. Внедорожник перевернулся и угодил в кювет. В аварии пострадал и водитель машины. Он был госпитализирован в больницу Ельца.
11 1804
#авария #ДТП

Комментарии (11)

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откровенно

12 минут назад
да людям пох на эти обстоятельства и сам факт
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Гость

13 минут назад
Ну все, теперь как на окружной ЛТЗ, нарисуют на прямой дороге, сплошную и обгон запрещен. Маразм.
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весёлый

18 минут назад
Жаль людей,Бог приводит по своему к Себе
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Липецк

18 минут назад
Читаешь любые комменты жутко становится , чтож вы всем желаетете плохого , одни гордости под любой статьёй , бога хоть побойтесь - земляки !
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Орешников

35 минут назад
строгий режим. всем им строгий режим!!!
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Такой на собственные не купишь

39 минут назад
Наворовал вот и кара небесная ему
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Человек

42 минуты назад
Водилу в Елец а депутата в Липецк отвезли, сразу видно отношение к людям!
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Изя

44 минуты назад
Чтобу, . Желать смерти не хорошо. Но это показатель как наш народ любит едерастовских депутатов.
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Хам

45 минут назад
Ехал бы лексусе 2106 ,тогда и дома бы пил пиво на Пасху. ,А то думают на танке.
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Чтобу

46 минут назад
Захлебнёшся своим ядом. ..
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