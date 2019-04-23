Происшествия
58 минут назад
Стали известны подробности аварии с участием депутата областного Совета
За рулем дорогого внедорожника оказался подчиненный Николая Бобина.
УГИБДД по Липецкой области раскрыло подробности аварии, в которой пострадал депутат областного Совета 63-летний Николай Бобин. Напомним, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали сначала в Становом, потом перевезли в Липецк. Его состояние не вызывает у врачей опасений.
По данным автоинспекции, авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Елецком районе 22 апреля в 03:10. За рулем «Лексус LX570» находился 37-летний водитель Николая Бобина. Шофер не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение. Внедорожник перевернулся и угодил в кювет. В аварии пострадал и водитель машины. Он был госпитализирован в больницу Ельца.
По данным автоинспекции, авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Елецком районе 22 апреля в 03:10. За рулем «Лексус LX570» находился 37-летний водитель Николая Бобина. Шофер не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение. Внедорожник перевернулся и угодил в кювет. В аварии пострадал и водитель машины. Он был госпитализирован в больницу Ельца.
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