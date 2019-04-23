Происшествия

сегодня, 09:17

Две «Ауди» не поделили дорогу в Липецке

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#авария #ДТП
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Две «Ауди» не поделили дорогу в Липецке

Машины столкнулись на улице Ферросплавная.

Вчера в 17:25 на улице Ферросплавная в Липецке столкнулись два автомобиля «Ауди». За рулем «Ауди-80» был 20-летний парень, а «Ауди-100» управлял 53-летний мужчина. В аварии пострадал водитель «Ауди-80». Его осматривали в БСМП №1, после оказания помощи парень отпущен.

В прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1239 нарушений ПДД. К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 905 случаев превышения скорости. Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 11 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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г елик

56 минут назад
Что то мало синеносых поймали
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