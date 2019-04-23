Происшествия

сегодня, 08:54

Отопительный сезон в Липецке окончен, готовимся к отключениям горячей воды

6 1547
#отопительный сегон
Отопительный сезон в Липецке окончен, готовимся к отключениям горячей воды

В соответствии с постановлением и. о. главы города 23 апреля 2019 г. в г. Липецке завершается отопительный сезон.   

Отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней превышает 8С. Теплоснабжение всех потребителей планируется завершить в течение нескольких дней.

Как сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» (основной поставщик тепла и горячей воды в городе), с 6 мая филиал начнет ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей. О сроках отключений горячей воды с указанием улиц, где будет производиться отключение горячего водоснабжения, энергетики проинформируют дополнительно. 
6 1547
#отопительный сегон

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

матвей

25 минут назад
Все топят и топят. Прокурора надо разбудить от зимней спячки. При Сталине давно бы растреляли этого КВАДРУ. Страмота. Ни кого не слушают и ни кому не подчиняются. А люди должны платить им в карман. Посмотрим какие премии получат.
ответить

?

36 минут назад
Теплотрасса на фото эксплуатируется с нарушением СНиП...? А на каком основании заключаются договора,если теплотрасса эксплуатируется незаконно? Если теплотрасса незаконна,то все потребители могут,вполне законно не платить за тепло.
ответить

Когда-же эта Квадра сдохнет

сегодня, 09:23
Скоты хитрожопые.
ответить

население

сегодня, 09:22
Население в шоке от такого нахальства КВАДРЫ! Они лимит газа выжигают на счет населения! Вот пусть КУРИЛО и платит апрель за счет КВАДРЫ! Уроды....
ответить

Евпатий Коловрат

сегодня, 09:14
Константин, Скорей всего сговор с управляшками, они же могут сами перекрыть тепло в домах.
ответить

Константин

сегодня, 09:11
В Липецке в этом году очень ранняя и очень тёплая весна, а отопдение отключают только сейчас когда за окном уже +20. Владелец Квадры хорошо заработал отапливая Липецк в жару.
ответить

Еще в рубрике

Последствия кустарного файер-шоу: обожженного ребенка только выписали из больницы
#ожоги #несчастный случай
6
Последствия кустарного файер-шоу: обожженного ребенка только выписали из больницы

38 минут назад

Происшествия
Стали известны подробности аварии с участием депутата областного Совета
#авария #ДТП
11
Стали известны подробности аварии с участием депутата областного Совета

57 минут назад

Происшествия
Две «Ауди» не поделили дорогу в Липецке
#авария #ДТП
1
Две «Ауди» не поделили дорогу в Липецке

сегодня, 09:17

Происшествия
Вор дорого поплатится за кражу из дачного домика
#кража
2
Вор дорого поплатится за кражу из дачного домика

сегодня, 08:59

Происшествия
Загадочное убийство 29-летнего липчанина раскрыто: нож в сердце брата воткнула сестра
#убийство
11
Загадочное убийство 29-летнего липчанина раскрыто: нож в сердце брата воткнула сестра

сегодня, 08:39

Происшествия
Пропавший дедушка обнаружен мертвым на территории больницы
#пропавшие без вести
19
Пропавший дедушка обнаружен мертвым на территории больницы

вчера, 22:20

Происшествия