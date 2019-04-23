Отопительный сезон в Липецке окончен, готовимся к отключениям горячей воды

В соответствии с постановлением и. о. главы города 23 апреля 2019 г. в г. Липецке завершается отопительный сезон.

Отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней превышает 8С. Теплоснабжение всех потребителей планируется завершить в течение нескольких дней.



Как сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» (основной поставщик тепла и горячей воды в городе), с 6 мая филиал начнет ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей. О сроках отключений горячей воды с указанием улиц, где будет производиться отключение горячего водоснабжения, энергетики проинформируют дополнительно.

