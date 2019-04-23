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Загадочное убийство 29-летнего липчанина раскрыто: нож в сердце брата воткнула сестра
Женщина арестована.
В это воскресенье 29-летний житель Липецка вернулся домой с колотой раной в сердце и через некоторое время скончался. Перед смертью он сказал матери, что напролся на арматуру.
Сотрудники правоохранительных органов отследили путь мужчины в день его смерти. Оказалось, что он побывал в разных питейных заведениях, а затем зашел к сестре.
Женщину опросили, он призналась, что нанесла брату удар ножом. Якобы, он регулярно издевался над ней, и в конце концов женщина не выдержала.
Сейчас показания липчанки прверяют сотрудники Следственного комитета. На время предварительно следствия женщина заключена под стражу.
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