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Загадочное убийство 29-летнего липчанина раскрыто: нож в сердце брата воткнула сестра

11 2281
#убийство
Загадочное убийство 29-летнего липчанина раскрыто: нож в сердце брата воткнула сестра

Женщина арестована.

В это воскресенье 29-летний житель Липецка вернулся домой с колотой раной в сердце и через некоторое время скончался. Перед смертью он сказал матери, что напролся на арматуру.

Сотрудники правоохранительных органов отследили путь мужчины в день его смерти. Оказалось, что он побывал в разных питейных заведениях, а затем зашел к сестре. 

Женщину опросили, он призналась, что нанесла брату удар ножом. Якобы, он регулярно издевался над ней, и в конце концов женщина не выдержала.

Сейчас показания липчанки прверяют сотрудники Следственного комитета. На время предварительно следствия женщина заключена под стражу. 






11 2281
#убийство

Комментарии (11)

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Понаражают ублюдков

2 минуты назад
Они потом грабят и режут всещ кругом
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Катя

10 минут назад
Обычная, это уж точно!
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весёлый

15 минут назад
В тихом омуте черти водятся
ответить

Обычная

30 минут назад
Мдааа, семейка многодетных! Где все счастливы и любят друг друга!)))))))))))) Алкаши, грабители,убийцы .
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1

45 минут назад
Шкура обыкновенная
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Палач

49 минут назад
СИНЬКА - ЗЛО! От синьки - одни беды! То убийства на бытовой почве, то самоубийства, то другие преступления!
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Няша

сегодня, 09:24
Бросайте пить, от алкоголя одни беды
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Гостья

сегодня, 09:22
А оказался мужиком. До последнего выгораживал сестру. Что бы не произошло, как бы он ее не достал ( видимо банально просил денег) за нож хвататься нельзя. Видимо сестричка ещё та штучка. Нормальная за нож не схватится. Царствие небесное парню
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Мдааа

сегодня, 09:17
А сколько остервеневших комментариев вчера было от знавших его людей о том, что не надо наговаривать, и вовсе он не ранее судимый, и какой он на самом деле замечательный и прекрасный человек, очень любящий свою безутешную сестру. Просто потеря потерь. Вот так. Оказывается уважаемые заступники, плохо вы знаете своих "друзей".
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ВО

сегодня, 09:15
ВСЕ ВСТАЛО НА СВОЕ МЕСТО-ПРОСТО СЕСТРУ ЗВАЛИ АРМАТУРА
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