Загадочное убийство 29-летнего липчанина раскрыто: нож в сердце брата воткнула сестра

Женщина арестована.

В это воскресенье 29-летний житель Липецка вернулся домой с колотой раной в сердце и через некоторое время скончался . Перед смертью он сказал матери, что напролся на арматуру.

Сотрудники правоохранительных органов отследили путь мужчины в день его смерти. Оказалось, что он побывал в разных питейных заведениях, а затем зашел к сестре.

Женщину опросили, он призналась, что нанесла брату удар ножом. Якобы, он регулярно издевался над ней, и в конце концов женщина не выдержала.

Сейчас показания липчанки прверяют сотрудники Следственного комитета. На время предварительно следствия женщина заключена под стражу.