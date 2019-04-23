В Лебедяни ввели карантин

В городе обнаружили бешеных животных.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев подписал постановление о введении карантина по бешенству. Временные ограничения затронут сразу несколько населенных пунктов.



Бешеных животных нашли в деревне Нелядино Данковского района и на улице Ситникова в Лебедяни. В обоих случаях зараженные животные находились в частных подворьях. Зоной угрозы распространения бешенства установили село Дубки Данковского района и три улицы в Лебедяни — Елецкая, Набережная и переулок Каменский. На два месяца в этих зонах установили карантин. В этот период запрещается натаскивать и выводить собак, торговать домашними животными, продавать и употреблять сырое молоко, ввозить и вывозить животных, убивать больных коров.



Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.