Общество

32 минуты назад

В Лебедяни ввели карантин

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#карантин #бешенство
В Лебедяни ввели карантин

В городе обнаружили бешеных животных.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев подписал постановление о введении карантина по бешенству. Временные ограничения затронут сразу несколько населенных пунктов.

Бешеных животных нашли в деревне Нелядино Данковского района и на улице Ситникова в Лебедяни. В обоих случаях зараженные животные находились в частных подворьях. Зоной угрозы распространения бешенства установили село Дубки Данковского района и три улицы в Лебедяни — Елецкая, Набережная и переулок Каменский. На два месяца в этих зонах установили карантин. В этот период запрещается натаскивать и выводить собак, торговать домашними животными, продавать и употреблять сырое молоко, ввозить и вывозить животных, убивать больных коров.

Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.
411
#карантин #бешенство

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