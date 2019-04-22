Пропавший дедушка обнаружен мертвым на территории больницы

ЛООО "Поиск пропавших детей" распространил сегодня ориентировку о пропавшем в Липецке 18 апреля 90-летнем дедушке.

Как сообщило вечером ЛООО "Поиск пропавших детей", дедушка погиб.



Как стало известно GOROD48, дедушка обнаружен мертвым еще днем на территории БСМП на ул. Космонавтов. Зачем пенсионер пришел на территорию больницы - неизвестно. Медперсонал спрашивал у дедушки - не нужна ли ему какая помощь, но он отвечал: "Не нужна". Потом его нашли без признаков жизни и отправили в морг.





