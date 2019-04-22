Происшествия

сегодня, 22:20

Пропавший дедушка обнаружен мертвым на территории больницы

2 1134
#поиск #погиб
Пропавший дедушка обнаружен мертвым на территории больницы

ЛООО "Поиск пропавших детей" распространил сегодня ориентировку о пропавшем в Липецке 18 апреля 90-летнем дедушке.

Как сообщило вечером ЛООО "Поиск пропавших детей", дедушка погиб.

Как стало известно GOROD48, дедушка обнаружен мертвым еще днем на территории БСМП на ул. Космонавтов. Зачем пенсионер пришел на территорию больницы - неизвестно. Медперсонал спрашивал у дедушки - не нужна ли ему какая помощь, но он отвечал: "Не нужна". Потом его нашли без признаков жизни и отправили в морг. 


2 1134
#поиск #погиб

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мертвого не спросишь

8 минут назад
Персонал мало того, что не ведает, что творится на подопечной им территории, так ещё пинают лежачих
ответить

Artist1987!

сегодня, 22:40
Как то подозрительно часто стали пенсионеры пропадать а потом погибшими находить. Уж не черные ли реелторы промышляют? Полицаи... а провели бы Вы проверку, что с хатами потом происходит...
ответить

Еще в рубрике

Депутат липецкого областного Совета Николай Бобин попал в автокатстрофу
#ДТП #депутат
39
Депутат липецкого областного Совета Николай Бобин попал в автокатстрофу

сегодня, 19:11

Происшествия
Липчанин сдал в комиссионный магазин украденный из арендованной квартиры телевизор
#кража
3
Липчанин сдал в комиссионный магазин украденный из арендованной квартиры телевизор

сегодня, 17:41

Происшествия
Отсидевший за пьяную езду водитель, попался за рулем нетрезвым сразу после освобождения
#пьянство за рулем
13
Отсидевший за пьяную езду водитель, попался за рулем нетрезвым сразу после освобождения

сегодня, 12:28

Происшествия
В Липецкой области осудили «трассовиков»
#кража #трасса
2
В Липецкой области осудили «трассовиков»

сегодня, 12:11

Происшествия
Случайные прохожие не дали ограбить церковь
#грабеж #церковь
15
Случайные прохожие не дали ограбить церковь

сегодня, 11:16

Происшествия
С банковской карты липчанки украли 14 тысяч рублей
#кража
5
С банковской карты липчанки украли 14 тысяч рублей

сегодня, 10:46

Происшествия