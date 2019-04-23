Общество
19 минут назад
Доброе утро, Липецк!
Сегодня 23 апреля 2019 года. В этот день в 1956 году Элвис Пресли дал свой первый концерт.
День в истории
Сегодня день рождения Уильяма Шекспира. Даже тот, кто не прочел ни единой пьесы этого драматурга от начала и до конца, может привести пару его цитат - они настолько популярны, что кажется, сами каким-то образом поселились в нашем мозгу. Например: «Быть или не быть, вот в чем вопрос!» Или: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Или вот это: «Бедный Йорик! Бедный Йорик!»
Английский классик сделал нечто невероятное: обогатил крылатыми и идиоматическими выражениями не только родной язык, но и другие языки. Например, выражение «любовь слепа» стало популярным после того, как Шекспир несколько раз употребил его в своих пьесах. «Я буду носить свое сердце на рукаве», - эта фраза прозвучала в драме «Отелло» и была подхвачена любителями метких выражений. Это значит – выражать свои чувства публично, не скрывая. Исследователи предполагают, что эта фраза подразумевает средневековый обычай ношения рыцарем на рукаве ленты, которую дарила ему его дама сердца.
Музыкальная пауза
В 1928 году в этот самый день Верховый суд Канады постановил, что женщины не являются «персонами», то есть, физическими лицами. Мы попытались найти в этом логику и предположили, что женщины были сочтены лицами юридическими. Интересно, не заставил ли Верховный суд Канады каждую ИП «Женщина» платить налог, как юрлицо?
Пока мы об этом думаем, послушайте нашу утреннюю музыку.
В Липецке по-летнему тепло
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем составит от 17 до 22 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем от 19 до 21 градусов тепла.
Транспорт
На часах всего семь утра, а на липецких дорогах уже собираются пробки. Кажется, не повезёт тем, кто буквально через полчаса поедет по улицам Гагарина и Терешковой, Катукова и Космонавтов. Внимательно изучайте карту и выбирайте свободные дороги.
Запланировано отключение света и воды
В связи с ремонтными работами электроэнергия будет отключена по следующим адресам:
23 апреля с 09:00 до 17:00 по ул. Огородная, Молодёжная, Третьякова, Цемзаводская, Скороходова, Родниковая;
с 14:00 до 17:00 по ул. Черняховского, Адмирал Макарова, Ферросплавная, Прокатная, Рязанская, пер. Задонский.
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
23 апреля с 10:00 до 20:00 по ул. Светлова, 29, 31, 31а; ул. Ярославская, 13, 19, 2а; ул. Писарева, 37, 35, 3а, 1, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 10, 12а, 12б, 8а; ул. Центральная, 17, 18, 19, 21, 21ст.1, 8, 9, 10, 10а, 11, 16, 14, 14а, 43, 43, 15, 12, 6, 7, 20, 180, вл.21; кот. «Дачный», ЦТП №2 «Дачный», ЦТП ПАО «КВАДРА»; ул. Пензенская, ул. Таежная, ул. Березовая, ул. Станция Казинка 28, ул. Фруктовая, ул. Асфальтная, ул. Липецкая, ул. Кибальчича, ул. 1-я Лесная, ул. Артема, ул. Железногорская, ул. Патриотическая, ул. Добровская, ул. Бурлакова, ул. Светлова, ул. Комсомольская, ул. Писарева, ул. Толстого, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Зорге.
Подвоз воды по заявкам жителей, сообщает ЛГЭК.
Тем временем
«Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом», - сообщают РИА Новости.
Мы, в принципе, подозреваем, что будет, но решили поинтересоваться итогом эксперимента. Оказывается, мужчина решил поститься, как баварский монах, во имя Отца и Сына и Святаго духа:
«Житель американского города Ньютаун в штате Огайо Делл Холл в течение Великого поста вместо пищи пил только пиво и похудел на 20 килограммов. Холл решил последовать примеру монахов в Баварии, употреблявших пиво собственного приготовления, чтобы сделать постный рацион более питательным. С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива. По его словам, за это время он ни разу не нарушил пост. Кроме пива, он пил воду и черный кофе».
Испытатель пояснил: таким способом он решил победить свою зависимость от еды. Молодец, мы считаем. Новатор. Зависимость от питья намного перспективнее для здоровья. Что-то нам подсказывает, что мы еще услышим об этом человеке много интересного, прежде чем он попадет в клинику для алкоголиков, к другим баварским монахам.
Привет тебе, Липецк! Если тебе нужны свежие новости, ты знаешь, где их взять! Подсказка: на GOROD48.
Фото: pinterest.ru
Сегодня день рождения Уильяма Шекспира. Даже тот, кто не прочел ни единой пьесы этого драматурга от начала и до конца, может привести пару его цитат - они настолько популярны, что кажется, сами каким-то образом поселились в нашем мозгу. Например: «Быть или не быть, вот в чем вопрос!» Или: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Или вот это: «Бедный Йорик! Бедный Йорик!»
Английский классик сделал нечто невероятное: обогатил крылатыми и идиоматическими выражениями не только родной язык, но и другие языки. Например, выражение «любовь слепа» стало популярным после того, как Шекспир несколько раз употребил его в своих пьесах. «Я буду носить свое сердце на рукаве», - эта фраза прозвучала в драме «Отелло» и была подхвачена любителями метких выражений. Это значит – выражать свои чувства публично, не скрывая. Исследователи предполагают, что эта фраза подразумевает средневековый обычай ношения рыцарем на рукаве ленты, которую дарила ему его дама сердца.
Музыкальная пауза
В 1928 году в этот самый день Верховый суд Канады постановил, что женщины не являются «персонами», то есть, физическими лицами. Мы попытались найти в этом логику и предположили, что женщины были сочтены лицами юридическими. Интересно, не заставил ли Верховный суд Канады каждую ИП «Женщина» платить налог, как юрлицо?
Пока мы об этом думаем, послушайте нашу утреннюю музыку.
В Липецке по-летнему тепло
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем составит от 17 до 22 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем от 19 до 21 градусов тепла.
Транспорт
На часах всего семь утра, а на липецких дорогах уже собираются пробки. Кажется, не повезёт тем, кто буквально через полчаса поедет по улицам Гагарина и Терешковой, Катукова и Космонавтов. Внимательно изучайте карту и выбирайте свободные дороги.
Запланировано отключение света и воды
В связи с ремонтными работами электроэнергия будет отключена по следующим адресам:
23 апреля с 09:00 до 17:00 по ул. Огородная, Молодёжная, Третьякова, Цемзаводская, Скороходова, Родниковая;
с 14:00 до 17:00 по ул. Черняховского, Адмирал Макарова, Ферросплавная, Прокатная, Рязанская, пер. Задонский.
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
23 апреля с 10:00 до 20:00 по ул. Светлова, 29, 31, 31а; ул. Ярославская, 13, 19, 2а; ул. Писарева, 37, 35, 3а, 1, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 10, 12а, 12б, 8а; ул. Центральная, 17, 18, 19, 21, 21ст.1, 8, 9, 10, 10а, 11, 16, 14, 14а, 43, 43, 15, 12, 6, 7, 20, 180, вл.21; кот. «Дачный», ЦТП №2 «Дачный», ЦТП ПАО «КВАДРА»; ул. Пензенская, ул. Таежная, ул. Березовая, ул. Станция Казинка 28, ул. Фруктовая, ул. Асфальтная, ул. Липецкая, ул. Кибальчича, ул. 1-я Лесная, ул. Артема, ул. Железногорская, ул. Патриотическая, ул. Добровская, ул. Бурлакова, ул. Светлова, ул. Комсомольская, ул. Писарева, ул. Толстого, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Зорге.
Подвоз воды по заявкам жителей, сообщает ЛГЭК.
Тем временем
«Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом», - сообщают РИА Новости.
Мы, в принципе, подозреваем, что будет, но решили поинтересоваться итогом эксперимента. Оказывается, мужчина решил поститься, как баварский монах, во имя Отца и Сына и Святаго духа:
«Житель американского города Ньютаун в штате Огайо Делл Холл в течение Великого поста вместо пищи пил только пиво и похудел на 20 килограммов. Холл решил последовать примеру монахов в Баварии, употреблявших пиво собственного приготовления, чтобы сделать постный рацион более питательным. С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива. По его словам, за это время он ни разу не нарушил пост. Кроме пива, он пил воду и черный кофе».
Испытатель пояснил: таким способом он решил победить свою зависимость от еды. Молодец, мы считаем. Новатор. Зависимость от питья намного перспективнее для здоровья. Что-то нам подсказывает, что мы еще услышим об этом человеке много интересного, прежде чем он попадет в клинику для алкоголиков, к другим баварским монахам.
Привет тебе, Липецк! Если тебе нужны свежие новости, ты знаешь, где их взять! Подсказка: на GOROD48.
Фото: pinterest.ru