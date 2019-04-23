Доброе утро, Липецк!

Сегодня 23 апреля 2019 года. В этот день в 1956 году Элвис Пресли дал свой первый концерт.

День в истории



Сегодня день рождения Уильяма Шекспира. Даже тот, кто не прочел ни единой пьесы этого драматурга от начала и до конца, может привести пару его цитат - они настолько популярны, что кажется, сами каким-то образом поселились в нашем мозгу. Например: «Быть или не быть, вот в чем вопрос!» Или: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Или вот это: «Бедный Йорик! Бедный Йорик!»



Английский классик сделал нечто невероятное: обогатил крылатыми и идиоматическими выражениями не только родной язык, но и другие языки. Например, выражение «любовь слепа» стало популярным после того, как Шекспир несколько раз употребил его в своих пьесах. «Я буду носить свое сердце на рукаве», - эта фраза прозвучала в драме «Отелло» и была подхвачена любителями метких выражений. Это значит – выражать свои чувства публично, не скрывая. Исследователи предполагают, что эта фраза подразумевает средневековый обычай ношения рыцарем на рукаве ленты, которую дарила ему его дама сердца.



Музыкальная пауза



В 1928 году в этот самый день Верховый суд Канады постановил, что женщины не являются «персонами», то есть, физическими лицами. Мы попытались найти в этом логику и предположили, что женщины были сочтены лицами юридическими. Интересно, не заставил ли Верховный суд Канады каждую ИП «Женщина» платить налог, как юрлицо?

Пока мы об этом думаем, послушайте нашу утреннюю музыку.







В Липецке по-летнему тепло



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем составит от 17 до 22 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем от 19 до 21 градусов тепла.



Транспорт



На часах всего семь утра, а на липецких дорогах уже собираются пробки. Кажется, не повезёт тем, кто буквально через полчаса поедет по улицам Гагарина и Терешковой, Катукова и Космонавтов. Внимательно изучайте карту и выбирайте свободные дороги.









Запланировано отключение света и воды



В связи с ремонтными работами электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

23 апреля с 09:00 до 17:00 по ул. Огородная, Молодёжная, Третьякова, Цемзаводская, Скороходова, Родниковая;

с 14:00 до 17:00 по ул. Черняховского, Адмирал Макарова, Ферросплавная, Прокатная, Рязанская, пер. Задонский.



В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

23 апреля с 10:00 до 20:00 по ул. Светлова, 29, 31, 31а; ул. Ярославская, 13, 19, 2а; ул. Писарева, 37, 35, 3а, 1, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 10, 12а, 12б, 8а; ул. Центральная, 17, 18, 19, 21, 21ст.1, 8, 9, 10, 10а, 11, 16, 14, 14а, 43, 43, 15, 12, 6, 7, 20, 180, вл.21; кот. «Дачный», ЦТП №2 «Дачный», ЦТП ПАО «КВАДРА»; ул. Пензенская, ул. Таежная, ул. Березовая, ул. Станция Казинка 28, ул. Фруктовая, ул. Асфальтная, ул. Липецкая, ул. Кибальчича, ул. 1-я Лесная, ул. Артема, ул. Железногорская, ул. Патриотическая, ул. Добровская, ул. Бурлакова, ул. Светлова, ул. Комсомольская, ул. Писарева, ул. Толстого, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Зорге.



Подвоз воды по заявкам жителей, сообщает ЛГЭК.



Тем временем







Мы, в принципе, подозреваем, что будет, но решили поинтересоваться итогом эксперимента. Оказывается, мужчина решил поститься, как баварский монах, во имя Отца и Сына и Святаго духа:



«Житель американского города Ньютаун в штате Огайо Делл Холл в течение Великого поста вместо пищи пил только пиво и похудел на 20 килограммов. Холл решил последовать примеру монахов в Баварии, употреблявших пиво собственного приготовления, чтобы сделать постный рацион более питательным. С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива. По его словам, за это время он ни разу не нарушил пост. Кроме пива, он пил воду и черный кофе».



Испытатель пояснил: таким способом он решил победить свою зависимость от еды. Молодец, мы считаем. Новатор. Зависимость от питья намного перспективнее для здоровья. Что-то нам подсказывает, что мы еще услышим об этом человеке много интересного, прежде чем он попадет в клинику для алкоголиков, к другим баварским монахам.



Привет тебе, Липецк! Если тебе нужны свежие новости, ты знаешь, где их взять! Подсказка: на GOROD48.



Фото: pinterest.ru







Сегодня день рождения Уильяма Шекспира. Даже тот, кто не прочел ни единой пьесы этого драматурга от начала и до конца, может привести пару его цитат - они настолько популярны, что кажется, сами каким-то образом поселились в нашем мозгу. Например: «Быть или не быть, вот в чем вопрос!» Или: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Или вот это: «Бедный Йорик! Бедный Йорик!»Английский классик сделал нечто невероятное: обогатил крылатыми и идиоматическими выражениями не только родной язык, но и другие языки. Например, выражение «любовь слепа» стало популярным после того, как Шекспир несколько раз употребил его в своих пьесах. «Я буду носить свое сердце на рукаве», - эта фраза прозвучала в драме «Отелло» и была подхвачена любителями метких выражений. Это значит – выражать свои чувства публично, не скрывая. Исследователи предполагают, что эта фраза подразумевает средневековый обычай ношения рыцарем на рукаве ленты, которую дарила ему его дама сердца.В 1928 году в этот самый день Верховый суд Канады постановил, что женщины не являются «персонами», то есть, физическими лицами. Мы попытались найти в этом логику и предположили, что женщины были сочтены лицами юридическими. Интересно, не заставил ли Верховный суд Канады каждую ИП «Женщина» платить налог, как юрлицо?Пока мы об этом думаем, послушайте нашу утреннюю музыку.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем составит от 17 до 22 градусов тепла.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем от 19 до 21 градусов тепла.На часах всего семь утра, а на липецких дорогах уже собираются пробки. Кажется, не повезёт тем, кто буквально через полчаса поедет по улицам Гагарина и Терешковой, Катукова и Космонавтов. Внимательно изучайте карту и выбирайте свободные дороги.В связи с ремонтными работами электроэнергия будет отключена по следующим адресам:23 апреля с 09:00 до 17:00 по ул. Огородная, Молодёжная, Третьякова, Цемзаводская, Скороходова, Родниковая;с 14:00 до 17:00 по ул. Черняховского, Адмирал Макарова, Ферросплавная, Прокатная, Рязанская, пер. Задонский.В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:23 апреля с 10:00 до 20:00 по ул. Светлова, 29, 31, 31а; ул. Ярославская, 13, 19, 2а; ул. Писарева, 37, 35, 3а, 1, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 10, 12а, 12б, 8а; ул. Центральная, 17, 18, 19, 21, 21ст.1, 8, 9, 10, 10а, 11, 16, 14, 14а, 43, 43, 15, 12, 6, 7, 20, 180, вл.21; кот. «Дачный», ЦТП №2 «Дачный», ЦТП ПАО «КВАДРА»; ул. Пензенская, ул. Таежная, ул. Березовая, ул. Станция Казинка 28, ул. Фруктовая, ул. Асфальтная, ул. Липецкая, ул. Кибальчича, ул. 1-я Лесная, ул. Артема, ул. Железногорская, ул. Патриотическая, ул. Добровская, ул. Бурлакова, ул. Светлова, ул. Комсомольская, ул. Писарева, ул. Толстого, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Зорге.Подвоз воды по заявкам жителей, сообщает ЛГЭК. «Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом» , - сообщают РИА Новости.Мы, в принципе, подозреваем, что будет, но решили поинтересоваться итогом эксперимента. Оказывается, мужчина решил поститься, как баварский монах, во имя Отца и Сына и Святаго духа:«Житель американского города Ньютаун в штате Огайо Делл Холл в течение Великого поста вместо пищи пил только пиво и похудел на 20 килограммов. Холл решил последовать примеру монахов в Баварии, употреблявших пиво собственного приготовления, чтобы сделать постный рацион более питательным. С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива. По его словам, за это время он ни разу не нарушил пост. Кроме пива, он пил воду и черный кофе».Испытатель пояснил: таким способом он решил победить свою зависимость от еды. Молодец, мы считаем. Новатор. Зависимость от питья намного перспективнее для здоровья. Что-то нам подсказывает, что мы еще услышим об этом человеке много интересного, прежде чем он попадет в клинику для алкоголиков, к другим баварским монахам.Привет тебе, Липецк! Если тебе нужны свежие новости, ты знаешь, где их взять! Подсказка: на GOROD48.