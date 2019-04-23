Бизнес

51 минуту назад

В мэрии Липецка обсудили проект по благоустройству и развитию города

8 462
В мэрии Липецка обсудили проект по благоустройству и развитию города

Компания ГЛОБУС ГРУПП готова выступить финансовым партнером и оказать помощь в реализации проекта «Концепция преображения центра Липецка»

В рамках проработки проекта благоустройства и развития городского пространства прошла первая встреча на высшем уровне между руководителями администрации города в лице исполняющего обязанности главы города Липецка Евгении Уваркиной и генерального директора компании ООО ГЛОБУС ГРУПП Антона Колпакова, а также профессиональной команды в области маркетинга территорий агентства ampersand.fm.

ГЛОБУС ГРУПП разделяет идеологию развития города и необходимость благоустраивать городское пространство в целом. В первую очередь, создавая современные социально важные объекты, которые станут точками притяжения и досуга населения с заботой о жителях и их потребностях.

«Мы не согласны с тем, что изменения городской среды к лучшему возможны только в городах-миллионниках или только за большие бюджеты. На наш взгляд, хорошего, а главное качественного результата можно достичь, подходя к задачам системно, профессионально и прежде всего разумно» - комментирует генеральный директор компании ГЛОБУС ГРУПП Антон Колпаков.

На встрече обсудили воплощение проекта по благоустройству и развитию города Липецка и определение плана работ по созданию бренда города. Именно внедрение общей идеологии поможет объединить программу городского благоустройства в единый художественно-архитектурный облик. Благодаря ему, в скором времени в Липецке произойдет преображение в начале ключевых зон города и появится современная и доступная среда для всех категорий горожан.

К созданию проекта благоустройства и развития городского пространства привлекли агентство визуальных коммуникаций «Ampersand.fm», которое ранее успешно реализовало аналогичные проекты в других городах России.

«Создание комфортной среды для жизни в Липецке — одна из главных задач. Мы признательны компании ГЛОБУС ГРУПП и лично Антону Колпакову за помощь в таком важном стратегическом проекте и конечно мы рады, что Антон привлекает к работе творческую команду с многолетним опытом. Благодаря их усилиям, уже очень скоро горожане смогу увидеть первые варианты концепции, после чего мы начнём привлекать к общественному обсуждению предпринимателей и жителей города» – поделилась и.о. главы администрации города Липецка Евгения Уваркина.

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Липецка.

"PR"

8 462

Комментарии (8)

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Не уморились

3 минуты назад
Воровать ,Путиноиды проклятые !.
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йож

11 минут назад
Сколько денег выкинули на благоустройство центра города? Уже трава, деревья, бордюры, плитка -должны быть из золота. Остановитесь, придурки безмозглые.
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Рсдрп

15 минут назад
На мой взгляд город уже лет 5 как становится хуже. И я не думаю , что при безграмотной Уваркиной будут какие то изменения к лучшему. Одна надежа на сентябрьские выборы. Прогнать надо кого в мюнхен, кого в сингапур, кого а аул , а кого назад к коровам .
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Липецк

21 минуту назад
Такие вещи сказал, сразу видно, умный человек, профессионал.
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Наблюдатель

28 минут назад
Вы посмотрите на первые дома( на нижне логовой) построенные Глобус 98 которые превратились в хлам. Разве им после этого можно что то доверять ?)
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'Djk.ity

31 минуту назад
Предлагаю услуги своей фирмы "Glyh HapNon Tikistrjm" по планировки и * центра Липецка. Бесплатно!
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предложение

43 минуты назад
пивнушек да побольше сделайте.а то криминала что то мало в городе.
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Чип

45 минут назад
Не забудьте пожалуйста про людей. И туалеты, хоть кустики оставьте.
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