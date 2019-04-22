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18 минут назад

Липецкая вечЁрка: зажигательное шоу, убогий тюнинг и разоблачительный эфир

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: зажигательное шоу, убогий тюнинг и разоблачительный эфир

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 22 апреля.

Сейчас в Липецке активнее всего обсуждают выпуск шоу Первого канала про жуткий случай на кладбище домашних животных, где в апреле откопали тело девочки. Первоначально мать девочки и сожитель женщины стояли на том, что вместе договорились так скрыть смерть ребенка. А вот на шоу пара дает совершенно иные «показания»… Смогли ли на шоу разоблачить обман?

Коммунальшики, наконец-то, называли столь ожидаемую по весне дату: с 23 апреля в дома липчан прекращают подавать тепло. Почему там долго топили? Все претензии к погоде: среднесуточная температура выше +8С установилась только сейчас.

Впечатления липчан от шоу Филиппа Киркорова - самая просматриваемая новость дня. Было ли на что посмотреть вчера в «Звездном» - судите сами: мы собрали яркие моменты шоу Киркорова в Липецке.

Не меньше внимания липчане уделили автомобилям-брошенкам. На улице Белана коротает свой век раскуроченная «ГАЗель», на Катукова- тюнингованный автобус. Последний – просто мечта охранника парковки: много мест для сидения, ажурные занавески и даже персональная буржуйка. Правда, борцы с автохламом такой тюнинг не оценили.
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#обзор #события #вечЁрка

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