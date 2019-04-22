Общество

сегодня, 17:45

В мэрии Липецка уточнили информацию об отлове бездомных животных

9 780
#отлов животных
В мэрии Липецка уточнили информацию об отлове бездомных животных

Умерщвления животных не планируется

В социальных сетях, а также на подъездах жилых домов по улице Гагарина появились объявления о массовом отлове и усыплении безнадзорных животных. В управлении главного смотрителя Липецка опровергают информацию.

- Отлов безнадзорных животных осуществляется специализированной организацией, победителем торгов, в соответствии с установленными законом методическими рекомендациями. Отловленные животные осматриваются ветеринарами, усыпляют лишь социально опасных и неизлечимо больных, - прокомментировал начальник управления Алексей Огневой.

Здоровых и неопасных кошек и собак стерилизуют и чипируют, после чего направляют в пункт временного содержания на пятидневную передержку. В этот срок их может забрать хозяин или любой неравнодушный гражданин. В противном случае животных выпускают в прежнюю среду обитания.

 «Городская служба контроля за животными», именно это наименование фигурирует в объявлении, не является контрагентом управления главного смотрителя. Что также наводит на мысль, что информация была придумана, отмечают специалисты, сообщает пресс – служба администрации города  Липецка. 

Фото: zoocenterkis.ru

9 780
#отлов животных

Комментарии (9)

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Аnimal planet

8 минут назад
123, ты себя сначала убери,отморозок.Собаки там нормальные и дружелюбные.
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Аnimal planet

10 минут назад
Cлов нормальных нет плять! Пукан бомбит,я знал что так будет,ну рашка же кули.Приняли закон о защите животных,и сразу начались непонятные отловы беззащитных животных. И не стыдно вам врать???? Какой блин пункт временного содержания????? Какое там чипирование и стерилизация???? Этот концлагерь в Тербунах и есть пункт временного содержания????? Это что за епанное вранье? Там убивают отловленных животных самым жесточайшим образом,кидают живых щенят в печку,и морят их голодом и жаждой. Мрази.Найденных собак некуда даже отвезти,нет приюта,приходиться оплачивать своими силами.Ну и уроды.
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Липчанка

19 минут назад
Очень хорошо что еще есть кошки, собаки и птицы. Этот удивительный мир животных. К ним надо присмотреться и полюбить их. А грязь и зло только от людей.
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М

20 минут назад
Когда же их не будет на * совсем!
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Дольщик Лика

24 минуты назад
Алексей Огневой врет как дышит
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123

37 минут назад
Уберите бездомных собак у центрального рынка! Бегают стаями, ночами воют , белым днём сн....ся.Караул!!!
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1

55 минут назад
Это не УГС, конечно. Скорее всего догхантер решил перед "акцией" предупредить владельцев домашних животных, чтобы травить только безнадзорных. А отравит в итоге все равно всех подряд. Беспредел
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МММ

сегодня, 17:55
Взял попкорн и колу))) думаю будет весело, давно срача не было
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Тишина

сегодня, 17:52
В прежнюю среду. Я офигееваю. Их стаи. Живу на 20м. Всю жизнь. Никогда такого не было. Раньше собаки были на тракторном.нлмк.соколе.а сейчас везде
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