Общество
сегодня, 17:45
В мэрии Липецка уточнили информацию об отлове бездомных животных
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Умерщвления животных не планируется
В социальных сетях, а также на подъездах жилых домов по улице Гагарина появились объявления о массовом отлове и усыплении безнадзорных животных. В управлении главного смотрителя Липецка опровергают информацию.
- Отлов безнадзорных животных осуществляется специализированной организацией, победителем торгов, в соответствии с установленными законом методическими рекомендациями. Отловленные животные осматриваются ветеринарами, усыпляют лишь социально опасных и неизлечимо больных, - прокомментировал начальник управления Алексей Огневой.
Здоровых и неопасных кошек и собак стерилизуют и чипируют, после чего направляют в пункт временного содержания на пятидневную передержку. В этот срок их может забрать хозяин или любой неравнодушный гражданин. В противном случае животных выпускают в прежнюю среду обитания.
«Городская служба контроля за животными», именно это наименование фигурирует в объявлении, не является контрагентом управления главного смотрителя. Что также наводит на мысль, что информация была придумана, отмечают специалисты, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.
Фото: zoocenterkis.ru
- Отлов безнадзорных животных осуществляется специализированной организацией, победителем торгов, в соответствии с установленными законом методическими рекомендациями. Отловленные животные осматриваются ветеринарами, усыпляют лишь социально опасных и неизлечимо больных, - прокомментировал начальник управления Алексей Огневой.
Здоровых и неопасных кошек и собак стерилизуют и чипируют, после чего направляют в пункт временного содержания на пятидневную передержку. В этот срок их может забрать хозяин или любой неравнодушный гражданин. В противном случае животных выпускают в прежнюю среду обитания.
«Городская служба контроля за животными», именно это наименование фигурирует в объявлении, не является контрагентом управления главного смотрителя. Что также наводит на мысль, что информация была придумана, отмечают специалисты, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.
Фото: zoocenterkis.ru
9 780
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