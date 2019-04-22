Липецкий водитель автобуса продемонстрировал умение быстро помыть порожек на светофоре

Чем обескуражил других водителей

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В редакцию читатели прислали видео странного поступка водителя пассажирского автобуса №308.



На светофоре водитель автобуса выскочил из-за руля с тряпкой, и бросился протирать порожек автобуса. За секунду он управился и занял свое рабочее место под удивленные восклицания водителя машины с регистратором.



