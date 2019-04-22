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Липецкий водитель автобуса продемонстрировал умение быстро помыть порожек на светофоре

16 946
#безопасность движения
Липецкий водитель автобуса продемонстрировал умение быстро помыть порожек на светофоре

Чем обескуражил других водителей

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В редакцию читатели прислали видео странного поступка водителя пассажирского автобуса №308.

На светофоре водитель автобуса выскочил из-за руля с тряпкой, и бросился протирать порожек автобуса. За секунду он управился и занял свое рабочее место под удивленные восклицания водителя машины с регистратором.

16 946
#безопасность движения

Комментарии (16)

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Coбаковод

6 минут назад
Да и вообще, в чём проблема то? Может в автобусе дверь не закрывалась, вот водила и устранил проблему, секундное дело, чего орать то на него?
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я

9 минут назад
Тоже так делал когда на этих скотовозках работал, только на конечных остановках. Чтоб вечером после работы домой быстрее свалить
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это он сделал

12 минут назад
Шоб вечером не стоять в очереди на мойку час. А вы думали для вас пассажиры что ль? Сто пудов на конечной протёр весь автобус с наружи тряпкой с шваброй.
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Механик

13 минут назад
Лучше бы лампочки побежал менять. Как его на линию выпустили? Не горит 2 шт.
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Ry

14 минут назад
Какая нax разница этому орущему дятлу, что он там отмывает??? Я в axyе не от автобусника, а от оператора...
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дерзкий

25 минут назад
Краса респект мужику уважуха
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!!!

39 минут назад
ЗА ТАКОЙ ПОСТУПОК ВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ПОСТАВИЛИ ДОМИКОМ БЫ А ЭТИМ С ПУСТИ РУКОВА ГОРОД НА МНОГО МИЛЛИОНОВ ДОТИРУЕТ ТРАНСПОРТ А ЧАСТНИКИ СЛИВКИ СНИМАЮТ И УХОДЯТ С МАРШРУТОВ ПОЧЕМУ НЕ ПРОПИСАНЫ УСЛОВИЯ ЧАСТИКАМ РАБОТАТЬ ДО ПОЛУНОЧИ ?!
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Ганс

42 минуты назад
Бредятина.Кто выпускает такие сюжеты?
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такСИСТКА анжелика

45 минут назад
А ещё умеют писать и какать прям с порожка!
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Сельдерей не растет на Елецком.

45 минут назад
Хорош всякую херню выкладывать,лучше что нибудь про Елецкий напишите:)))
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