Общество
сегодня, 16:18
Липецкий водитель автобуса продемонстрировал умение быстро помыть порожек на светофоре
Чем обескуражил других водителей
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В редакцию читатели прислали видео странного поступка водителя пассажирского автобуса №308.
На светофоре водитель автобуса выскочил из-за руля с тряпкой, и бросился протирать порожек автобуса. За секунду он управился и занял свое рабочее место под удивленные восклицания водителя машины с регистратором.
На светофоре водитель автобуса выскочил из-за руля с тряпкой, и бросился протирать порожек автобуса. За секунду он управился и занял свое рабочее место под удивленные восклицания водителя машины с регистратором.
Coбаковод
я
это он сделал
Механик
Ry
дерзкий
!!!
Ганс
такСИСТКА анжелика
Сельдерей не растет на Елецком.