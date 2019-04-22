Свет отключат на 12 улицах города

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

23 апреля с 09:00 до 17:00 по ул. Огородная, Молодёжная, Третьякова, Цемзаводская, Скороходова, Родниковая;

с 14:00 до 17:00 по ул. Черняховского, Адмирал Макарова, Ферросплавная, Прокатная, Рязанская, пер. Задонский, сообщает ЛГЭК.



