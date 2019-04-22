Общество

сегодня, 14:29

Свет отключат на 12 улицах города

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#отключение электричества
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Свет отключат на 12 улицах города

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

23 апреля с 09:00 до 17:00 по ул. Огородная, Молодёжная, Третьякова, Цемзаводская, Скороходова, Родниковая; 
с 14:00 до 17:00 по ул. Черняховского, Адмирал Макарова, Ферросплавная, Прокатная, Рязанская, пер. Задонский, сообщает ЛГЭК.   

2 1523
#отключение электричества
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Комментарии (2)

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Аспирант

21 минуту назад
Пипецк - тухленький колхоз, Кто мне свет отключит - Пердну в нос !
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На соколе

сегодня, 14:34
Сегодня опять отключили без предупреждения. Задрали уже.
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