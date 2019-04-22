Общество
сегодня, 14:29
Свет отключат на 12 улицах города
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В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:
23 апреля с 09:00 до 17:00 по ул. Огородная, Молодёжная, Третьякова, Цемзаводская, Скороходова, Родниковая;
с 14:00 до 17:00 по ул. Черняховского, Адмирал Макарова, Ферросплавная, Прокатная, Рязанская, пер. Задонский, сообщает ЛГЭК.
с 14:00 до 17:00 по ул. Черняховского, Адмирал Макарова, Ферросплавная, Прокатная, Рязанская, пер. Задонский, сообщает ЛГЭК.
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Аспирант
На соколе