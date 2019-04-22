Общество
сегодня, 14:26
Более двух десятков улиц Липецка останутся без воды
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В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
23 апреля с 10:00 до 20:00 по ул. Светлова, 29, 31, 31а; ул. Ярославская, 13, 19, 2а; ул. Писарева, 37, 35, 3а, 1, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 10, 12а, 12б, 8а; ул. Центральная, 17, 18, 19, 21, 21ст.1, 8, 9, 10, 10а, 11, 16, 14, 14а, 43, 43, 15, 12, 6, 7, 20, 180, вл.21; кот. «Дачный», ЦТП №2 «Дачный», ЦТП ПАО «КВАДРА» ; ул. Пензенская, ул. Таежная, ул. Березовая, ул. Станция Казинка 28, ул. Фруктовая, ул. Асфальтная, ул. Липецкая, ул. Кибальчича, ул. 1-я Лесная, ул. Артема, ул. Железногорская, ул. Патриотическая, ул. Добровская, ул. Бурлакова, ул. Светлова, ул. Комсомольская, ул. Писарева, ул. Толстого, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Зорге.
Подвоз воды по заявкам жителей, сообщает ЛГЭК.
Подвоз воды по заявкам жителей, сообщает ЛГЭК.
6 2299
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