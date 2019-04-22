Общество
6 минут назад
На обновление парка пассажирских автобусов выделен без малого миллиард рублей
60
Врио губернатора в АО «ЛАЛ» осмотрел 11 новых машин.
Загрузка плеера
Сегодня врио губернатора Липецкой области Игорь Артомонов приехал в АО «Липецкие автобусные линии», чтобы взглянуть на новую технику, полученную предприятием в рамках региональной программ обновления парка машин, используемых для пассажирских перевозок.
Главе региона показали 11 новых автобусов отечественного производства (в восьми из них с сидений еще не была снята заводская упаковка). В одной из машин производства Курганского автобусного завода Игорь Артамонов даже посидел за рулем, а потом поинтересовался у директора АО «ЛАЛ» Владимира Савушкина причиной убыточности работы предприятия. Директор сообщил, что главные проблемы регионального перевозчика связаны с постоянным увеличением цен на ГСМ.
С момента акционирования, по данным портала sbis.ru, лишь в 2015 году АО «ЛАЛ» сработал в плюс, получив 14,4 млн рублей прибыли. Во все остальные годы общество работало в минус. Так, в 2011 году предприятие получило убытка на 21 млн рублей, в 2012-м - на 3 миллиона, в 2013-м - на 18,8 миллиона, в 2014-м был поставлен антирекорд - 43,9 млн рублей. После «жирного» 2015 года АО «ЛАЛ» снова ушло в пике: минус 800 тысяч рублей в 2016 году и минус 1,6 миллиона - в 2017-м. По итогам прошлого года АО «ЛАЛ» также получил убыток, превышающий 14 млн рублей.
- После того, как я отвечу на вопросы журналистов, я поговорю с вами отдельно на тему убытков, - сказал Игорь Артамонов директору предприятия.
А СМИ врио губернатора сообщил, что в этом году региональным и муниципальными бюджетами для обновления парка автобусов предусмотрена беспрецедентно огромная сумма - 921 млн рублей. На эти средства запланировано приобретение 197 автобусов. 30 из них уже получил Елец, 11 - ЛАЛ.
На закупку автобусов в областную собственность (с последующей эксплуатацией подвижного состава на межмуниципальных маршрутах) предусмотрено 173,7 млн рублей средств областного бюджета. В этом году АО «ЛАЛ» получит в общей сложности 37 автобусов. Восемь автобусов «ПАЗ-320412-05» уже получены, первые три автобуса из партии в 12 машин «КАВЗ». На предприятии ждут к концу апреля 10 автобусов «КАВЗ-4238-62», летом - два «ЛиАЗа» и два «ПАЗа».
- Эти машины позволят нам на треть обновить наш парк, - сказал Владимир Савушкин.
Вообще парк маршрутных транспортных средств, задействованных при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в регионе, насчитывает 1251 автобусов. Их средний возраст - 12,8 лет. На закупку автобусов в собственность 19-ти муниципальных образований (за исключением Липецка) предусмотрено 120,3 млн рублей. Это позволит приобрести 30 автобусов.
В этом году на закупку автобусов в собственность мэрии Липецка предусмотрено 409,5 млн рублей, 10% из которых - средства городского бюджета. 15 апреля администрация Липецка заключила контракт на приобретение 50 автобусов марки «VOLGABUS 5270G2-0000010». Муниципальный перевозчик получит новую технику к 30 июня.
На прошлой неделе, кстати, врио губернатора заявил руководителям муниципалитетов о том, что считает более приемлемой формой поддержки обновления парка бюджетное софинансирование части затрат на это частным перевозчикам. Сегодня Игорь Артамонов еще раз подчеркнул эту мысль:
- Частные перевозчики получат субсидии на компенсацию фактических затрат в размере не более 20 процентов от стоимости подвижного состава. На закупку автобусов для перевозчиков Липецка предусмотрено в областном бюджете 61,5 миллиона рублей, еще 6,8 миллиона выделит администрация Липецка. Эти меры поддержки позволят частным перевозчикам приобрести 50 автобусов.
Главе региона показали 11 новых автобусов отечественного производства (в восьми из них с сидений еще не была снята заводская упаковка). В одной из машин производства Курганского автобусного завода Игорь Артамонов даже посидел за рулем, а потом поинтересовался у директора АО «ЛАЛ» Владимира Савушкина причиной убыточности работы предприятия. Директор сообщил, что главные проблемы регионального перевозчика связаны с постоянным увеличением цен на ГСМ.
С момента акционирования, по данным портала sbis.ru, лишь в 2015 году АО «ЛАЛ» сработал в плюс, получив 14,4 млн рублей прибыли. Во все остальные годы общество работало в минус. Так, в 2011 году предприятие получило убытка на 21 млн рублей, в 2012-м - на 3 миллиона, в 2013-м - на 18,8 миллиона, в 2014-м был поставлен антирекорд - 43,9 млн рублей. После «жирного» 2015 года АО «ЛАЛ» снова ушло в пике: минус 800 тысяч рублей в 2016 году и минус 1,6 миллиона - в 2017-м. По итогам прошлого года АО «ЛАЛ» также получил убыток, превышающий 14 млн рублей.
- После того, как я отвечу на вопросы журналистов, я поговорю с вами отдельно на тему убытков, - сказал Игорь Артамонов директору предприятия.
А СМИ врио губернатора сообщил, что в этом году региональным и муниципальными бюджетами для обновления парка автобусов предусмотрена беспрецедентно огромная сумма - 921 млн рублей. На эти средства запланировано приобретение 197 автобусов. 30 из них уже получил Елец, 11 - ЛАЛ.
На закупку автобусов в областную собственность (с последующей эксплуатацией подвижного состава на межмуниципальных маршрутах) предусмотрено 173,7 млн рублей средств областного бюджета. В этом году АО «ЛАЛ» получит в общей сложности 37 автобусов. Восемь автобусов «ПАЗ-320412-05» уже получены, первые три автобуса из партии в 12 машин «КАВЗ». На предприятии ждут к концу апреля 10 автобусов «КАВЗ-4238-62», летом - два «ЛиАЗа» и два «ПАЗа».
- Эти машины позволят нам на треть обновить наш парк, - сказал Владимир Савушкин.
Вообще парк маршрутных транспортных средств, задействованных при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в регионе, насчитывает 1251 автобусов. Их средний возраст - 12,8 лет. На закупку автобусов в собственность 19-ти муниципальных образований (за исключением Липецка) предусмотрено 120,3 млн рублей. Это позволит приобрести 30 автобусов.
В этом году на закупку автобусов в собственность мэрии Липецка предусмотрено 409,5 млн рублей, 10% из которых - средства городского бюджета. 15 апреля администрация Липецка заключила контракт на приобретение 50 автобусов марки «VOLGABUS 5270G2-0000010». Муниципальный перевозчик получит новую технику к 30 июня.
На прошлой неделе, кстати, врио губернатора заявил руководителям муниципалитетов о том, что считает более приемлемой формой поддержки обновления парка бюджетное софинансирование части затрат на это частным перевозчикам. Сегодня Игорь Артамонов еще раз подчеркнул эту мысль:
- Частные перевозчики получат субсидии на компенсацию фактических затрат в размере не более 20 процентов от стоимости подвижного состава. На закупку автобусов для перевозчиков Липецка предусмотрено в областном бюджете 61,5 миллиона рублей, еще 6,8 миллиона выделит администрация Липецка. Эти меры поддержки позволят частным перевозчикам приобрести 50 автобусов.
60