Общество

6 минут назад

На обновление парка пассажирских автобусов выделен без малого миллиард рублей

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#автобусы
На обновление парка пассажирских автобусов выделен без малого миллиард рублей

Врио губернатора в АО «ЛАЛ» осмотрел 11 новых машин.

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Сегодня врио губернатора Липецкой области Игорь Артомонов приехал в АО «Липецкие автобусные линии», чтобы взглянуть на новую технику, полученную предприятием в рамках региональной программ обновления парка машин, используемых для пассажирских перевозок.

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Главе региона показали 11 новых автобусов отечественного производства (в восьми из них с сидений еще не была снята заводская упаковка). В одной из машин производства Курганского автобусного завода Игорь Артамонов даже посидел за рулем, а потом поинтересовался у директора АО «ЛАЛ» Владимира Савушкина причиной убыточности работы предприятия. Директор сообщил, что главные проблемы регионального перевозчика связаны с постоянным увеличением цен на ГСМ.

С момента акционирования, по данным портала sbis.ru, лишь в 2015 году АО «ЛАЛ» сработал в плюс, получив 14,4 млн рублей прибыли. Во все остальные годы общество работало в минус. Так, в 2011 году предприятие получило убытка на 21 млн рублей, в 2012-м - на 3 миллиона, в 2013-м - на 18,8 миллиона, в 2014-м был поставлен антирекорд - 43,9 млн рублей. После «жирного» 2015 года АО «ЛАЛ» снова ушло в пике: минус 800 тысяч рублей в 2016 году и минус 1,6 миллиона - в 2017-м. По итогам прошлого года АО «ЛАЛ» также получил убыток, превышающий 14 млн рублей.

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- После того, как я отвечу на вопросы журналистов, я поговорю с вами отдельно на тему убытков, - сказал Игорь Артамонов директору предприятия.

А СМИ врио губернатора сообщил, что в этом году региональным и муниципальными бюджетами для обновления парка автобусов предусмотрена беспрецедентно огромная сумма - 921 млн рублей. На эти средства запланировано приобретение 197 автобусов. 30 из них уже получил Елец, 11 - ЛАЛ.

На закупку автобусов в областную собственность (с последующей эксплуатацией подвижного состава на межмуниципальных маршрутах) предусмотрено 173,7 млн рублей средств областного бюджета. В этом году АО «ЛАЛ» получит в общей сложности 37 автобусов. Восемь автобусов «ПАЗ-320412-05» уже получены, первые три автобуса из партии в 12 машин «КАВЗ». На предприятии ждут к концу апреля 10 автобусов «КАВЗ-4238-62», летом - два «ЛиАЗа» и два «ПАЗа».

- Эти машины позволят нам на треть обновить наш парк, - сказал Владимир Савушкин.

Вообще парк маршрутных транспортных средств, задействованных при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в регионе, насчитывает 1251 автобусов. Их средний возраст - 12,8 лет. На закупку автобусов в собственность 19-ти муниципальных образований (за исключением Липецка) предусмотрено 120,3 млн рублей. Это позволит приобрести 30 автобусов.

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В этом году на закупку автобусов в собственность мэрии Липецка предусмотрено 409,5 млн рублей, 10% из которых - средства городского бюджета. 15 апреля администрация Липецка заключила контракт на приобретение 50 автобусов марки «VOLGABUS 5270G2-0000010». Муниципальный перевозчик получит новую технику к 30 июня.

На прошлой неделе, кстати, врио губернатора заявил руководителям муниципалитетов о том, что считает более приемлемой формой поддержки обновления парка бюджетное софинансирование части затрат на это частным перевозчикам. Сегодня Игорь Артамонов еще раз подчеркнул эту мысль:

- Частные перевозчики получат субсидии на компенсацию фактических затрат в размере не более 20 процентов от стоимости подвижного состава. На закупку автобусов для перевозчиков Липецка предусмотрено в областном бюджете 61,5 миллиона рублей, еще 6,8 миллиона выделит администрация Липецка. Эти меры поддержки позволят частным перевозчикам приобрести 50 автобусов.
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#автобусы

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