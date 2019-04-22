Липчане все сильнее подсаживаются на кредитную иглу

Потребительские кредиты в регионе стали брать намного чаще

В России средний размер потребительского кредита за год вырос на 24,3%, до 170,3 тысячи рублей, но по сравнению с IV кварталом 2018 года - снизился на 4,7%.



Самая высокая динамика наблюдалась в Архангельской (+90,3%), Вологодской (+67,2%), Белгородской (+57,4%), Владимирской (+52,2%) и Липецкой (+39,6%) областях.



Самая низкая - в Санкт-Петербурге (+6,7%), Московской области (+6,9%), Москве (+7,2%), Башкирии (+11,5%) и Свердловской области (+13,0%), сообщает Saminvestor.Ru



