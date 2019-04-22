Общество

35 минут назад

Липчане все сильнее подсаживаются на кредитную иглу

9 593
#кредиты
Липчане все сильнее подсаживаются на кредитную иглу

Потребительские кредиты в регионе стали брать намного чаще

В России средний размер потребительского кредита за год вырос на 24,3%, до 170,3 тысячи рублей, но по сравнению с IV кварталом 2018 года - снизился на 4,7%.

Самая высокая динамика наблюдалась в Архангельской (+90,3%), Вологодской (+67,2%), Белгородской (+57,4%), Владимирской (+52,2%) и Липецкой (+39,6%) областях.

Самая низкая - в Санкт-Петербурге (+6,7%), Московской области (+6,9%), Москве (+7,2%), Башкирии (+11,5%) и Свердловской области (+13,0%), сообщает Saminvestor.Ru

9 593
#кредиты

Комментарии (9)

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Денег

3 минуты назад
Нет, работы нет, а кушать хочется !. Спасибо Путину - собаке.
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Толи ещё будет )))

11 минут назад
При слиянии области со сбербанком ....
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Петруша

12 минут назад
Слава артамонову
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МИРОТВОРЕЦ

14 минут назад
заголовок статьи ...... скорее всего это из за того что оч хорошо стали жить последнее время , по всем каналам ТВ об этом твердят.... все улучшается ,,,, растет благосостояние народа .....
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Пророк

20 минут назад
Микрозайм...вот афера..щас много развелось
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Гостья5

29 минут назад
Берем на лекарства
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valerafromsplus

30 минут назад
люди совесть потеряли окончательно
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valerafromsplus

31 минуту назад
Gorod48 - ЛСПО за такие заголовки!
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Гость

32 минуты назад
Берут просто на продукты
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