Общество

41 минуту назад

С начала года госдолг Липецкой области снизился на 2 млрд. рублей

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#госдолг
С начала года госдолг Липецкой области снизился на 2 млрд. рублей

В марте госдолг Липецкой области удержался на одной из самых низких отметок за последние пять лет. А с начала года он снизился более, чем на 2 млрд. рублей.

На 1 апреля госдолг Липецкой области составил 12 млрд. 984,5 млн. рублей против 14 млрд. 987 млн. на 1 января, сообщается в официальных документах Минфина РФ. Липецкая область остается регионом с одним из самых низких показателей по объему госдолга в ЦФО — меньше он был только во Владимирской (3,9 млрд.), Курской (9,86 млрд.) и Брянской (8,2 млрд.) областях.

Самыми закредитованными оказались Московская (125,7 млрд.) и Ярославская (38,62 млрд.) области. В Московской области оказался самый большой объем госдолга и в целом по стране — чуть ниже он был у одного из прежних лидеров Краснодарского края (124,3 млрд.). Госдолг полностью отсутствовал традиционно у Севастополя и Сахалинской области. 


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#госдолг

Комментарии (1)

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Заваркина

13 минут назад
Нам не нужен госдолг, его нужно срочно погасить. Давайте соберем с липчан деньги и погасим этот госдолг. Депутаты, ну подумайте какой нибудь закон.
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