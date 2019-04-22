41 минуту назад
С начала года госдолг Липецкой области снизился на 2 млрд. рублей
В марте госдолг Липецкой области удержался на одной из самых низких отметок за последние пять лет. А с начала года он снизился более, чем на 2 млрд. рублей.
Самыми закредитованными оказались Московская (125,7 млрд.) и Ярославская (38,62 млрд.) области. В Московской области оказался самый большой объем госдолга и в целом по стране — чуть ниже он был у одного из прежних лидеров Краснодарского края (124,3 млрд.). Госдолг полностью отсутствовал традиционно у Севастополя и Сахалинской области.
Заваркина