47 минут назад
За пал сухой травы липчанам грозят крупные штрафы
ГУ МЧС России по Липецкой области обращает внимание, что причиной серьезных пожаров может стать сжигание мусора и прошлогодней травы.
Предотвратить беду легче, чем бороться с ее последствиями. Поэтому инспекторы федерального государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Липецкой области проводят профилактические рейды, подворовые обходы, беседы с населением, раздают памятки о соблюдении правил пожарной безопасности и напоминают, что грозит за сжигание травы и мусора.
За нарушения требований пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима в соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:
на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб.,
на должностных лиц – от 15 до 30 тыс. руб.,
на юридических лиц - от 400 до 500 тыс.руб.
Хотя бы!