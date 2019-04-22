За пал сухой травы липчанам грозят крупные штрафы

ГУ МЧС России по Липецкой области обращает внимание, что причиной серьезных пожаров может стать сжигание мусора и прошлогодней травы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, зачастую причиной загорания травы становится небрежность, неосторожность. Горящая трава совсем не безобидна. Травяные палы, в отличие от лесных пожаров, имеют значительно более массовый характер, охватывают большие площади и, главное, распространяются во много раз быстрее, что очень затрудняет их тушение.

Предотвратить беду легче, чем бороться с ее последствиями. Поэтому инспекторы федерального государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Липецкой области проводят профилактические рейды, подворовые обходы, беседы с населением, раздают памятки о соблюдении правил пожарной безопасности и напоминают, что грозит за сжигание травы и мусора.

За нарушения требований пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима в соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб.,

на должностных лиц – от 15 до 30 тыс. руб.,

на юридических лиц - от 400 до 500 тыс.руб.