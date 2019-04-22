Общество

47 минут назад

За пал сухой травы липчанам грозят крупные штрафы

1 449
#пал #поджог
За пал сухой травы липчанам грозят крупные штрафы

ГУ МЧС России по Липецкой области обращает внимание, что причиной серьезных пожаров может стать сжигание мусора и прошлогодней травы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, зачастую причиной загорания травы становится небрежность, неосторожность. Горящая трава совсем не безобидна. Травяные палы, в отличие от лесных пожаров, имеют значительно более массовый характер, охватывают большие площади и, главное, распространяются во много раз быстрее, что очень затрудняет их тушение.

Предотвратить беду легче, чем бороться с ее последствиями. Поэтому инспекторы федерального государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Липецкой области проводят профилактические рейды, подворовые обходы, беседы с населением, раздают памятки о соблюдении правил пожарной безопасности и напоминают, что грозит за сжигание травы и мусора.

За нарушения требований пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима в соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб.,

на должностных лиц – от 15 до 30 тыс. руб.,

на юридических лиц - от 400 до 500 тыс.руб.

1 449
#пал #поджог

Комментарии (1)

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31 минуту назад
Для видимости работы, обошли дворы и за места от костров(вызженные пятна земли) возле домов и во дворах оштрафововали "хозяев" жизни в городе! Только все за компьютером целыми днями отчёты пустые строчить! Они же даже и не скрывают! Вчера по улице 9-Января целый день жгла и выносила за пределы забора ящики и мешки с мусором! Дня не хватило! Ящики и мешки стоят-ждут нового сожжения! Где мобильные отряды экологов,участковых и МЧС? Нет! Потому,что по этим адресам живут сами,их родня и знакомые!!!!!!!!! Можете проверить!
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