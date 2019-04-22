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сегодня, 13:05

Пьяная мать на улице душила свою дочку

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#драка #алкоголь
Пьяная мать на улице душила свою дочку

Девочку спасли прохожие.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе в минувшее воскресенье, 21 апреля, пишет «Копейский рабочий». Очевидцы рассказали, что на улице нетрезвая женщина душит свою дочь.

Прохожие увидели пьяную женщину с девочкой лет 8-9 у дома № 138 по улице Танкистов. Очевидцы рассказали, что дочь пыталась одеть и поднять с земли свою мать, после чего женщина внезапно кинулась избивать ребенка. Мать падала на землю и срывала с себя куртку, а ребенок пытался ее поднять. Тогда женщина набросилась на дочь с кулаками, разбила ей губу и начала душить.

Прохожие вступились за ребенка, вызвали скорую и полицию. Девочка, по словам очевидцев, не плакала, но была напугана, после чего призналась, что подобное мать с ней совершает не в первый раз.

Полицейские составили на дебоширку протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Женщине грозит штраф от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, уточняет «Челябинск сегодня».
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#драка #алкоголь

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