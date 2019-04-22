Общество

сегодня, 13:01

В Воловском районе злостному алиментщику вручили метлу

1 354
#алименты #приставы #УФССП
В Воловском районе злостному алиментщику вручили метлу

После этого должник выплатил почти 30 тысяч рублей.

Житель Воловского района был приговорен к 50 часам обязательных работ за то, что уклонялся от уплаты алиментов.

Лишние рабочие руки району явно не помешали – сейчас полным ходом идет весенняя уборка территории. Работать метлой горе-отцу, у которого от прошлого брака осталась дочь, судя по всему, не понравилось. Во всяком случае, как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, он погасил долг, перечислив на депозитный счет управления 29 900 рублей.

Остается невыясненным только одно – если приставы начали передавать в суд дела, по которым задолженность по алиментам не превышает 30 тысяч рублей, то как умудряются годами не платить деньги те, у кого долги исчисляются сотнями тысяч?

Фото kostroma.today

1 354
#алименты #приставы #УФССП

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Петруша

7 минут назад
Видимо бывшая жена злостного алиментщика-судебный пристав или сотрудница службы.
ответить

Еще в рубрике

На обновление парка пассажирских автобусов выделен без малого миллиард рублей
#автобусы
На обновление парка пассажирских автобусов выделен без малого миллиард рублей

5 минут назад

Общество
Липчане все сильнее подсаживаются на кредитную иглу
#кредиты
9
Липчане все сильнее подсаживаются на кредитную иглу

35 минут назад

Общество
С начала года госдолг Липецкой области снизился на 2 млрд. рублей
#госдолг
1
С начала года госдолг Липецкой области снизился на 2 млрд. рублей

39 минут назад

Общество
За пал сухой травы липчанам грозят крупные штрафы
#пал #поджог
1
За пал сухой травы липчанам грозят крупные штрафы

46 минут назад

Общество
На крышах машин автохамов все чаще оказывается мусор
#Парковка #мусор
9
На крышах машин автохамов все чаще оказывается мусор

50 минут назад

Общество
Выпускникам предлагают поддержать школу рублем
#меценаты #проект #печь
10
Выпускникам предлагают поддержать школу рублем

сегодня, 13:21

Общество