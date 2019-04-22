В Воловском районе злостному алиментщику вручили метлу

После этого должник выплатил почти 30 тысяч рублей.

Житель Воловского района был приговорен к 50 часам обязательных работ за то, что уклонялся от уплаты алиментов.

Лишние рабочие руки району явно не помешали – сейчас полным ходом идет весенняя уборка территории. Работать метлой горе-отцу, у которого от прошлого брака осталась дочь, судя по всему, не понравилось. Во всяком случае, как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, он погасил долг, перечислив на депозитный счет управления 29 900 рублей.

Остается невыясненным только одно – если приставы начали передавать в суд дела, по которым задолженность по алиментам не превышает 30 тысяч рублей, то как умудряются годами не платить деньги те, у кого долги исчисляются сотнями тысяч?

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