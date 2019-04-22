Общество

сегодня, 12:59

В Липецке столкнулись два внедорожника и автобус

2 2197
#дтп
В Липецке столкнулись два внедорожника и автобус

Авария произошла на окружной трассе

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В Липецке на окружной трассе Орел-Тамбов, столкнулись внедорожник "Мерседес", отечественная "Нива" и автобус ПАЗ.

На видео попали последствия столкновения. Иномарку разбило вдребезги еще и от удара об отбойник. Как говорят очевидцы, "Нива", в которой ехала супружеская чета пенсионеров, сильно не пострадала. 

Люди в аварии не пострадали.
2 2197
#дтп

Комментарии (2)

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Ха-ха

31 минуту назад
Ну, почему народ снимает вертикальное видео?! Повсеместная зараза на всех напала!
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россиянин

сегодня, 13:18
три соточки )))))))))))))))))))))))))))))))))
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