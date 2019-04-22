Общество
сегодня, 12:59
В Липецке столкнулись два внедорожника и автобус
Авария произошла на окружной трассе
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В Липецке на окружной трассе Орел-Тамбов, столкнулись внедорожник "Мерседес", отечественная "Нива" и автобус ПАЗ.
На видео попали последствия столкновения. Иномарку разбило вдребезги еще и от удара об отбойник. Как говорят очевидцы, "Нива", в которой ехала супружеская чета пенсионеров, сильно не пострадала.
Люди в аварии не пострадали.
На видео попали последствия столкновения. Иномарку разбило вдребезги еще и от удара об отбойник. Как говорят очевидцы, "Нива", в которой ехала супружеская чета пенсионеров, сильно не пострадала.
Люди в аварии не пострадали.
Ха-ха
россиянин