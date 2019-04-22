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Пьяный велосипедист протаранил иномарку депутата
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Слуга народа уже второй раз страдает из-за выпивших водителей.
Депутат городской думы Калуги Евгений Сергеев попал в ДТП, сообщают «Новости Калуги». Это произошло на пешеходном переходе на улице Кирова напротив Театральной площади. В Тoyota Camry, за рулем которой был Сергеев, на полном ходу врезался 32-летний велосипедист.
Велосипедист выехал на «зебру» в тот момент, когда для пешеходов загорелся красный сигнал светофора, а машины тронулись с места. По словам депутата, от велосипедиста исходил сильный запах алкоголя, но от оказался проходить медицинское освидетельствование.
Новый втомобиль Сергеев купил после того, как в прошлом году попал в ДТП на Телевизионной улице. Тогда он тоже был за рулем Тoyota Camry. Виновником аварии также был пьяный.
Велосипедист выехал на «зебру» в тот момент, когда для пешеходов загорелся красный сигнал светофора, а машины тронулись с места. По словам депутата, от велосипедиста исходил сильный запах алкоголя, но от оказался проходить медицинское освидетельствование.
Новый втомобиль Сергеев купил после того, как в прошлом году попал в ДТП на Телевизионной улице. Тогда он тоже был за рулем Тoyota Camry. Виновником аварии также был пьяный.
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