Общество

20 минут назад

Липецкая область попала в список регионов с активными клещами

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#клещи
Липецкая область попала в список регионов с активными клещами

Паразиты уже проснулись.

Начало сезона активности клещей в 2019 году зарегистрировали еще в январе-феврале в Южном федеральном округе, сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор. Первые укусы были отмечены в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях. А в апреле клещи проснулись уже в 16 регионах, в том числе — в Липецкой области. Также в список добавились Астраханская, Ростовская, Белгородская, Воронежская, Калининградская, Свердловская, Иркутская области, Хакасия, Бурятия, Тыва, Красноярский и Алтайский края.

В число опасных попали те субъекты, жители которых массово обращаются к медикам за помощью. В Роспотребнадзоре уточнили, что в текущем году новые случаи заражения клещевым энцефалитом пока не зафиксированы. Ведомство предупреждает, что эпидемиологическая ситуация по этому заболеванию останется напряжённой. Нужны серьёзные меры профилактики, считают специалисты.

По данным ведомства, в России 28 регионов полностью или частично эндемичны к вирусному энцефалиту. Клещи переносят не только энцефалит и боррелиоз, от членистоногих можно заразиться туляремией, бабезиозом (иногда заболевание передается ослабленным людям), анаплазмозом, эрлихиозом, риккетсиозом и многими другими болезнями, самые опасные из которых — энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и риккетсиоз.
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#клещи

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