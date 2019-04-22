В России
33 минуты назад
Дорожные знаки уменьшат
Нововведение уже опробовано.
С 1 мая начнет действовать национальный ГОСТ, разрешающий городским властям применять на улицах уменьшенные в размерах по сравнению с обычными дорожные знаки. Документ вводится в действие приказом Росстандарта, пишет «Коммерсант». С 1 мая власти смогут устанавливать уменьшенные дорожные знаки (500х500 и 400х400 мм) на «нескоростной улично-дорожной сети» в центральной части городов и в зоне исторической застройки.
Нововведению предшествовал спор о безопасности неформатных знаков, в котором приняли участие ГИБДД, столичные власти и президентский Совет по правам человека. ГОСТ допускает и другие непривычные пока для водителей средства организации движения, например правый поворот на красный свет светофора. Помимо этого, могут появиться указатели «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход» и совмещенные знаки «Платная парковка», «Парковка для инвалидов».
Введение указателей меньшего размера с новыми рисунками обсуждалось с 2015 года. Сначала был принят предварительный стандарт, который испытали на практике в Москве, напоминают «Известия». Их установка была опробована МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде.
Нововведению предшествовал спор о безопасности неформатных знаков, в котором приняли участие ГИБДД, столичные власти и президентский Совет по правам человека. ГОСТ допускает и другие непривычные пока для водителей средства организации движения, например правый поворот на красный свет светофора. Помимо этого, могут появиться указатели «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход» и совмещенные знаки «Платная парковка», «Парковка для инвалидов».
Введение указателей меньшего размера с новыми рисунками обсуждалось с 2015 года. Сначала был принят предварительный стандарт, который испытали на практике в Москве, напоминают «Известия». Их установка была опробована МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде.