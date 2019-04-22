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38 минут назад
Украли картину Левитана стоимостью свыше 2 млн рублей
Кража произошла в Москве.
Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник. Отмечается, что заявитель обнаружил полотно на аукционе в Сети.
- Стоимость картины в расписке составляет 2 миллиона 240 тысяч рублей по курсу на день передачи картины. До настоящего времени ни денежные средства, ни картина получены заявителем не были, – уточнил собеседник агентства.
Как пишет РИА Новости, о краже картины заявил директор Центра научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова Александр Чваль. На прошлой неделе Чваль обнаружил, что картину выставили на продажу на сайте аукционного дома "Литфонд". На аукцион картина попала от людей, которые якобы совершенно легально купили ее в ломбарде.
По данным канала «360», неизвестные украли картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня». Полотна лишилась коллекционер Людмила Шарина. По информации «360», в деле якобы замешан бывший замминистра.
- К ней (Шариной — прим. ред.) втерлись в доверие несколько человек. Приходил к ней в том числе бывший замминистра. Похитил предмет и не возвращает. <…> Картина была в частном владении, в НИНЭ находилась на экспертизе. Украли ее лично у Шариной, - рассказал изданию специалист Научно-исследовательской независимой экспертизы (НИНЭ) имени П. М. Третьякова.
- Стоимость картины в расписке составляет 2 миллиона 240 тысяч рублей по курсу на день передачи картины. До настоящего времени ни денежные средства, ни картина получены заявителем не были, – уточнил собеседник агентства.
Как пишет РИА Новости, о краже картины заявил директор Центра научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова Александр Чваль. На прошлой неделе Чваль обнаружил, что картину выставили на продажу на сайте аукционного дома "Литфонд". На аукцион картина попала от людей, которые якобы совершенно легально купили ее в ломбарде.
По данным канала «360», неизвестные украли картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня». Полотна лишилась коллекционер Людмила Шарина. По информации «360», в деле якобы замешан бывший замминистра.
- К ней (Шариной — прим. ред.) втерлись в доверие несколько человек. Приходил к ней в том числе бывший замминистра. Похитил предмет и не возвращает. <…> Картина была в частном владении, в НИНЭ находилась на экспертизе. Украли ее лично у Шариной, - рассказал изданию специалист Научно-исследовательской независимой экспертизы (НИНЭ) имени П. М. Третьякова.