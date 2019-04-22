Отопление в домах липчан отключат 23 апреля

Соответсвующее распоряжение подписано

Как сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ, уже завтра, 23 апреля в Липецке отключат отопление в домах.



Для отключения подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура атмосферного воздуха пять суток подряд была не меньше 8 градусов выше нуля. Такая температура установилась в Липецке, поэтому было принято решение об отключении отопления в домах липчан.

