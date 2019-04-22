Общество
40 минут назад
Отопление в домах липчан отключат 23 апреля
Соответсвующее распоряжение подписано
Как сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ, уже завтра, 23 апреля в Липецке отключат отопление в домах.
Для отключения подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура атмосферного воздуха пять суток подряд была не меньше 8 градусов выше нуля. Такая температура установилась в Липецке, поэтому было принято решение об отключении отопления в домах липчан.
Для отключения подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура атмосферного воздуха пять суток подряд была не меньше 8 градусов выше нуля. Такая температура установилась в Липецке, поэтому было принято решение об отключении отопления в домах липчан.
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