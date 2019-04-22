Общество

40 минут назад

Отопление в домах липчан отключат 23 апреля

8 743
#отключение отопления
Отопление в домах липчан отключат 23 апреля

Соответсвующее распоряжение подписано

Как сообщили GOROD48  в департаменте ЖКХ, уже завтра, 23 апреля в Липецке отключат отопление в домах.

Для отключения подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура атмосферного воздуха пять суток подряд была не меньше 8 градусов выше нуля. Такая температура установилась в Липецке, поэтому было принято решение об отключении отопления в домах липчан.
8 743
#отключение отопления

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

василий

1 минуту назад
Так что это выходит снабжающие компании вышли из подчинения администрации города? В едь было сообщено , что по решению ВРИО Главы администрации отключение отопления начнут с 18 апреля, а теперь с 23 апреля? ...
ответить

123

11 минут назад
лучше бы они включали отопление не 15-ого октября а 1-ого так как погоды устанавливается холодная уже к конце сентября
ответить

иван

12 минут назад
В КВАРТИРЕ ДУХОТА, БАТАРЕИ КАК ЗИМОЙ В МОРОЗ ТОПЯТ. НА УЛИЦЕ + 17 .Издеваются над людьми
ответить

Я

16 минут назад
А давайте 9 июля !!!!!
ответить

Сокол

28 минут назад
У нас отключили 21
ответить

перерасчёт

29 минут назад
В ручную сами сделаем, т.к. сами в ручную отключили. Прости нас КВАДРА!!! И мы тебя вспомним в следующем сезоне
ответить

Гость

32 минуты назад
СоответсТвующее - еще это поправьте :)
ответить

Гость

34 минуты назад
Отопление?!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области состоится международный православный форум
#Чтения #форум #православие
1
В Липецкой области состоится международный православный форум

16 минут назад

Общество
Липецкая область попала в список регионов с активными клещами
#клещи
Липецкая область попала в список регионов с активными клещами

18 минут назад

Общество
Как правильно выбрать продукты к Пасхе: советы от Роспотребнадзора
#Пасха #яйца #Роспотребнадзор
Как правильно выбрать продукты к Пасхе: советы от Роспотребнадзора

25 минут назад

Общество
Липецких призывников торжественно проводили в армию с площади Героев
#призыв
3
Липецких призывников торжественно проводили в армию с площади Героев

47 минут назад

Общество
Липецкая область в середине рейтинга по приросту и убыли населения
#демография #миграция
8
Липецкая область в середине рейтинга по приросту и убыли населения

сегодня, 11:53

Общество
В чаплыгинском бассейне выявлены серьёзные нарушения
#бассейн #нарушения
3
В чаплыгинском бассейне выявлены серьёзные нарушения

сегодня, 11:23

Общество