Происшествия

44 минуты назад

В Липецкой области осудили «трассовиков»

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#кража #трасса
В Липецкой области осудили «трассовиков»

Добычей грабителей, специализирующихся на кражах из машин на трассах, стали материальные ценности на сумму 16 миллионов рублей

Приговором Задонского районного суда два жителя Задонского района признаны виновными в том, что ночью с 1 на 2 декабря 2016 года по предварительному сговору между собой и тремя другими лицами на автомобиле, специально приспособленном для хищения из большегрузных автомобилей, на участке автодороги Р119 «Орел-Тамбов», расположенном на территории Задонского района, из автомобиля Федерального унитарного государственного предприятия «Главный центр специальной связи» - грузового фургона «Хендай», действуя совместно и согласованно, в соответствии с разработанным планом и отведенной каждому преступной ролью, в присутствии фельдъегерей, которые осуществляли охрану и перевозку товарно-материальных ценностей в указанном автомобиле, открыто совершили хищение товарно-материальных ценностей, в основном ювелирных изделий, на общую сумму около 16 миллионов рублей, что является особо крупным размером, а также документации и почтовой корреспонденции.

Кроме того, оба осуждённых признаны виновными в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере; один осуждённый- в незаконном хранение боеприпасов (гранаты).

За совершение грабежа с незаконным проникновением в хранилище, в особо крупном размере; за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере; за незаконное хранение боеприпасов одним из осуждённых, каждому из виновных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В пользу потерпевших с них взыскан ущерб, причинённый хищением.

 
584
#кража #трасса

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