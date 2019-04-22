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46 минут назад

Успенская прокомментировала «проблемы со здоровьем»

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#Успенская
Успенская прокомментировала «проблемы со здоровьем»

Ранее сообщалось, что певицу срочно отвезли в московскую больницу.

Певица Любовь Успенская прокомментировала информацию об отмене концертов и своей госпитализации, появившуюся в СМИ. Утром 22 апреля СМИ сообщили о срочной госпитализации певицы Любови Успенской в Москве и отмене выступления в Барнауле и Омске.

- У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным, — написала артистка в своем Instagram.

- Все это чушь. Кто там дурью-то мается, черт возьми. Никуда она не госпитализирована, просто не вылетели по техническим причинам, вот и все», — сообщил каналу «360» директор артистки Виталий Макаров.

По словам певицы, она и ее команда отменили выступления в Барнауле и Омске "по техническим причинам", пишет РИА Новости. Успенская отметила, что обстоятельства оказались "превыше", и пообещала, что с 24 апреля гастрольный тур продолжится без изменений.
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#Успенская

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