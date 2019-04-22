Липецких призывников торжественно проводили в армию с площади Героев

Руководители города, представители общественных организаций пришли сюда, чтобы вручить военные билеты 21 защитнику Родины, которые уже в ближайшее время наденут военную форму.

С приветственным словом к ребятам обратился заместитель главы Липецка Евгений Павлов.



- Через несколько дней несколько тысяч человек соберутся на этой площади, чтобы почтить память героев Второй Мировой. Вы сделаете это сегодня. Но перед вами же стоит и иная миссия – с честью пронести то знамя, которое всегда так высоко держали русские воины. От лица руководителей города и от себя лично хотелось бы пожелать удачи вам, а вашим родителям сказать спасибо за сыновей. Ждем вас через год.



Военный комиссар Липецка Владимир Иванов отметил, что за этот год ребята получат новые специальности и напомнил, что сегодня служба в армии открывает перед молодыми людьми широкие перспективы. Э



Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Всего в рамках весеннего призыва ряды вооруженных сил пополнят около 500 липчан. Главные герои сегодняшнего дня отправятся в части сухопутных войск базирующиеся в Брянске и Россоши, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.



