Общество

49 минут назад

Липецких призывников торжественно проводили в армию с площади Героев

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#призыв
Липецких призывников торжественно проводили в армию с площади Героев

Руководители города, представители общественных организаций пришли сюда, чтобы вручить военные билеты 21 защитнику Родины, которые уже в ближайшее время  наденут военную форму. 

С приветственным словом к ребятам обратился заместитель главы Липецка Евгений Павлов. 

- Через несколько дней несколько тысяч человек соберутся на этой площади, чтобы почтить память героев Второй Мировой. Вы сделаете это сегодня. Но перед вами же стоит и иная миссия – с честью пронести то знамя, которое всегда так высоко держали русские воины. От лица руководителей города и от себя лично хотелось бы пожелать удачи вам, а вашим родителям сказать спасибо за сыновей. Ждем вас через год.

Военный комиссар Липецка Владимир Иванов отметил, что за этот год ребята получат новые специальности и напомнил, что сегодня служба в армии открывает перед молодыми людьми широкие перспективы. Э

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. 
Всего в рамках весеннего призыва ряды вооруженных сил пополнят около 500 липчан. Главные герои сегодняшнего дня отправятся в части сухопутных войск базирующиеся в Брянске и Россоши, сообщает пресс – служба администрации города  Липецка.

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#призыв

Комментарии (3)

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Чип

6 минут назад
На год проводили, с почестями, обалдеть ,не срок, а придут тузами , я в армии служил болтать будут.
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А у кухаркиной

39 минут назад
Муж в армии служил?
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Идиот павлов

40 минут назад
9 мая мы почтим память Великой Отечественной войны. Вторая мировая закончилась 2 сентября 1945 года. Ну где вы берете в Липецке таких дебилов в мэрию.
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