Общество
сегодня, 11:53
Липецкая область в середине рейтинга по приросту и убыли населения
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В регионе за два года уменьшилось количество жителей на 15 тысяч человек
По данным исследования РИА Новости, в демографическом рейтинге лидируют Севастополь, Ингушетия и Чечня. Численность населения в этих регионах за последние три года выросла наиболее существенно. В конце списка — Еврейский автономный округ, Магаданская и Тамбовская области.
В России в последние годы численность населения растет, но динамику сложно охарактеризовать как устойчивую, пишет издание.
За 2016-2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи, а естественная убыль — 355,13 тысячи. По состоянию на 1 января 2019 года население России, по данным Росстата, насчитывало более 146,7 миллиона человек.
Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%. На втором месте — Ингушетия, где зафиксирован рост на 5,2%, на третьем — Чечня (рост на 4,5%).
Высокие показатели также в Тюменской (рост на 4,41%), Ленинградской (рост на 3,88%) и Московской (рост на 3,84%) областях.
Санкт-Петербург расположился на седьмой строчке, там рост населения составил 3,03%. Москва заняла 12-е место, рост населения в столице составил 2,31%.
Население Крыма за три года выросло лишь на 0,25%, регион занимает 23-ю позицию в рейтинге.
На последнем месте в рейтинге расположилась Еврейская автономная область, здесь численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области этот показатель составил 3,53%, в Тамбовской области — 3,27%. В последнюю пятерку также входят Курганская область (минус 3,16%) и Коми (минус 3,1%).
Наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской (минус 46,68 тысячи человек) и Нижегородской (минус 45,68 тысячи человек) областях, а также в Алтайском крае (минус 43,89 тысячи человек).
Липецкая область на 47 месте. За 2016 - 2018 годы прироста населения у нас не наблюдалось. Напротив, мы в минусе - 1,04. Убыль же населения за эти два года составила более 15 тысяч человек. Миграционный приток покрыл потери лишь частично - 3,52 тыс. человек
В России в последние годы численность населения растет, но динамику сложно охарактеризовать как устойчивую, пишет издание.
За 2016-2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи, а естественная убыль — 355,13 тысячи. По состоянию на 1 января 2019 года население России, по данным Росстата, насчитывало более 146,7 миллиона человек.
Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%. На втором месте — Ингушетия, где зафиксирован рост на 5,2%, на третьем — Чечня (рост на 4,5%).
Высокие показатели также в Тюменской (рост на 4,41%), Ленинградской (рост на 3,88%) и Московской (рост на 3,84%) областях.
Санкт-Петербург расположился на седьмой строчке, там рост населения составил 3,03%. Москва заняла 12-е место, рост населения в столице составил 2,31%.
Население Крыма за три года выросло лишь на 0,25%, регион занимает 23-ю позицию в рейтинге.
На последнем месте в рейтинге расположилась Еврейская автономная область, здесь численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области этот показатель составил 3,53%, в Тамбовской области — 3,27%. В последнюю пятерку также входят Курганская область (минус 3,16%) и Коми (минус 3,1%).
Наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской (минус 46,68 тысячи человек) и Нижегородской (минус 45,68 тысячи человек) областях, а также в Алтайском крае (минус 43,89 тысячи человек).
Липецкая область на 47 месте. За 2016 - 2018 годы прироста населения у нас не наблюдалось. Напротив, мы в минусе - 1,04. Убыль же населения за эти два года составила более 15 тысяч человек. Миграционный приток покрыл потери лишь частично - 3,52 тыс. человек
8 367
Чип
Андрей
Алярм
Продолжительнсть
))))
Копец
Житель
С Артамоновым