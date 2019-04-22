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Липецкая область в середине рейтинга по приросту и убыли населения

8 367
#демография #миграция
Липецкая область в середине рейтинга по приросту и убыли населения

В регионе за два года уменьшилось количество жителей на 15 тысяч человек

По данным исследования РИА Новости, в демографическом рейтинге лидируют  Севастополь, Ингушетия и Чечня. Численность населения в этих регионах за последние три года выросла наиболее существенно. В конце списка — Еврейский автономный округ, Магаданская и Тамбовская области.

В России в последние годы численность населения растет, но динамику сложно охарактеризовать как устойчивую, пишет издание.
За 2016-2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи, а естественная убыль — 355,13 тысячи. По состоянию на 1 января 2019 года население России, по данным Росстата, насчитывало более 146,7 миллиона человек.

Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%. На втором месте — Ингушетия, где зафиксирован рост на 5,2%, на третьем — Чечня (рост на 4,5%).

Высокие показатели также в Тюменской (рост на 4,41%), Ленинградской (рост на 3,88%) и Московской (рост на 3,84%) областях.
Санкт-Петербург расположился на седьмой строчке, там рост населения составил 3,03%. Москва заняла 12-е место, рост населения в столице составил 2,31%.

Население Крыма за три года выросло лишь на 0,25%, регион занимает 23-ю позицию в рейтинге.

На последнем месте в рейтинге расположилась Еврейская автономная область, здесь численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области этот показатель составил 3,53%, в Тамбовской области — 3,27%. В последнюю пятерку также входят Курганская область (минус 3,16%) и Коми (минус 3,1%).

Наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской (минус 46,68 тысячи человек) и Нижегородской (минус 45,68 тысячи человек) областях, а также в Алтайском крае (минус 43,89 тысячи человек).

Липецкая область на 47 месте. За 2016 - 2018 годы прироста населения у нас не наблюдалось. Напротив, мы в минусе - 1,04. Убыль же населения за эти два года составила более 15 тысяч человек. Миграционный приток покрыл потери лишь частично - 3,52 тыс. человек

8 367
#демография #миграция

Комментарии (8)

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Чип

3 минуты назад
Молодцы Украинцы, кто не выполнил свои обещание свергли, а у нас стало баранов, зомбированные телевизором и обещаниями.
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Андрей

33 минуты назад
А в Америке уже 330 миллионов живет. Поеду я в Америку...
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Алярм

35 минут назад
Меньше народа, больше кислорода. Может тогда, когда нас станет совсем мало, начнем ценить друг друга. А пока продолжаем вымирать.
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Продолжительнсть

36 минут назад
Жизни возросла ,А народ мрет , как муха,Мощный экономический рывок путина, Вообще Путину нужны 2.000.000 человек ,1.000.000 газ нефть сосет, Другой 1.000.000 граница защищает , Остальные граждане можете спокойненько на кладбище .
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))))

46 минут назад
А кто сейчас размножается? Только те, кто детей бросает, как котят, и пусть сами выживают. Вот и рожают только алкашки да карьеристки.
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Копец

47 минут назад
России , Путин Ее территорию под китаез готовит !
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Житель

49 минут назад
Вымирает население Липецка -как Тамбовская и Воронежская область.
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С Артамоновым

50 минут назад
Бабы будут рожать как тараканы !,Путала ,только держись теперь!.
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