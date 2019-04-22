Уфимцы приостановили дорогостоящие торги в Липецке

УФАС приняли жалобу.

Управление Федеральной антимонопольной служб по Липецкой области приостановили торги областного центра культуры, кино и народного творчества. Ранее бюджетное учреждение объявило электронный аукцион на поставку комплекта звукового оборудования за 20 млн рублей. С положениями аукциона не согласился потенциальный поставщик из Уфы. Компания «Макрозвук» подала жалобу на закупку, и антимонопольщики приостановили тендер.



Автор жалобы указывает, что заказчик прописал в аукционе определенные технические характеристики к технике, соответственно, это может ограничить конкуренцию.



- Заказчик предъявляет требования к профессиональному громкоговорителю, при этом характеристики товара, указаны таким образом, что в своей совокупности подходят только под одну модель. При этом характеристики, требуемые заказчиком, не подходят ни под одну из существующих на рынке моделей других производителей. Таким образом предъявление требований к оборудованию, которое подходит только под одного производителя и одну конкретную модель, заказчик ограничивает количество участников закупки. Не объективное описания характеристик поставляемого оборудования ограничивает возможности участников закупки предоставить аналогичное по характеристикам оборудование, что ведет к ограничению конкуренции, - утверждается в жалобе. Письмо в УФАС дополнено требованием провести внеплановую проверку процедуры размещения заказа.



Областной центр культуры, кино и народного творчества в начале апреля объявил два тендера на новое оборудование: поставку светодиодного экрана с системой подвеса и сервером в кейсах оценили в 19 млн рублей, покупку звукового оборудования — в 20 млн рублей. При успешном завершении первого тендера экран поступит в распоряжение заказчика к середине мая, а вот второй аукцион с учетом поступившей жалобы может затянуться, и определение поставщика 25 апреля, как было запланировано ранее, не состоится.