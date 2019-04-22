Общество

21 минуту назад

Игорь Артамонов пробежит по Липецку полумарафон

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За забег врио губернатора заплатит организаторам 1,5 тысячи рублей.

Сегодня вице-мэр Липецка Евгений Павлов рассказал на брифинге в мэрии о многочисленных майских праздниках.

Их череда начнётся 1 мая. В пику коммунистам и профсоюзам с их "красным Первомаем" чиновники проведут свои мероприятия. В 10.00 на площади Ленина-Соборной будет организован конкурс рисунков на асфальте "Мир глазами детей". В 11.50 руководители области и города откроют сезон фонтанов, а в 12.00 дети отправят в плавание по водам Комсомольского пруда сделанные ими под руководством взрослых бумажные кораблики. 

Череду мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая откроет возложение цветов к мемориалу Героев на одноимённой площади. В 10.00 на площади Победы начнётся военный парад, после чего с площади по улице Советской на площадь Петра Великого пройдет колонна "Бессмертного полка". В 22.00 в центре города прогремит праздничный салют. 

25 мая липчан ждут на "Велодень". В 13.00 массовый заезд пройдёт по новому маршруту - по улицам Космонавтов, Зегеля, Ленина, Гагарина, Московской, Терешковой. Дистанция велопробега - 8,5 км. 

26 мая в Липецке впервые пройдёт полумарафон, который проведёт известный спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев. Чтобы пробежать дистанцию, его участникам нужно будет заплатить денежный взнос: от 500 рублей для детей до 1,5 тысячи - для взрослых. Стартует забег с площади Ленина-Соборной. Трасса пройдёт по улицам Зегеля, Плеханова и Гагарина. Самую длинную дистанцию - в 21,1 км - побежит врио губернатора Игорь Артамонов. 


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Комментарии (4)

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ВОТ ЕДРОСЫ

3 минуты назад
И здесь решили содрать денешку с народа.
ответить

А кто бежит?

6 минут назад
Все бегут !, Артамонов межой и лесом !.
ответить

Куда будет забег

8 минут назад
В Мюнхен , и в Магадан ?
ответить

Фобос

12 минут назад
Павлов , кто ремонт стадиона ПРОСРАЛ ?
ответить

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