Выявлен сговор администрации и дорожников

Особые отношения вскрыли антимонопольщики.

Руководитель липецкого управления Федеральной антимонопольной службы рассмотрела административное дело в отношении руководителя Долгоруковского филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Директора дорожного предприятия антимонопольщики уличили в сговоре с администрацией села Долгоруково. Руководитель филиала свою вину не признал.



Как указано в материалах УФАС, администрация и дорожники нарушили закон о защите конкуренции. Сговор состоялся при оформлении контрактов на капитальный ремонт площади на улице Тимирязева в селе Долгоруково. В 2016 году сельская администрация занялась разработкой плана и сметы капитального ремонта. Стоимость реализации проекта оценили в 19,8 млн рублей. В 2017 году администрация Долгоруково запросила в управлении ЖКХ субсидию в 16 млн рублей и получила деньги на счет в мае того же года.



Вместо того, чтобы провести единый тендер на весь проект, заказчик искусственно раздробил капитальный ремонт на 183 контракта. Сумма каждого составляла менее 100 000 рублей, соответственно, не требовала выхода на аукцион. Таким образом только с ОГУП «Липецкдоравтоцентр» было оформлено 9 контрактов на строительство парковки общей суммой в 817 713 рублей. Антимонопольщики установили, что компании на основе устного соглашения с главой сельской администрации присылали свои коммерческие предложения на услуги суммой менее 100 000 рублей и сразу же получали подряды. Подобные коммерческие предложения при проверке в администрации села нашли и от имени ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Глава сельской администрации оправдывался тем, что боялся не успеть израсходовать субсидию в 2017 году и поэтому решился на дробление тендера по мелким подрядам.



УФАС признал директора Долгоруковского филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» ответственным за нарушение антимонопольного законодательства. Дорожнику выписан штраф в 15 000 рублей.