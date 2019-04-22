Происшествия
35 минут назад
С банковской карты липчанки украли 14 тысяч рублей
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В УМВД России по Липецку обратилась 39-летняя гражданка с заявлением о том, что 16 апреля неизвестные с ее банковской карты совершили кражу денег в сумме 14000 рублей.
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 44-летний житель Липецка.
Расследование проводит УМВД России по Липецку.
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 44-летний житель Липецка.
Расследование проводит УМВД России по Липецку.
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