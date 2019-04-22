С банковской карты липчанки украли 14 тысяч рублей

В УМВД России по Липецку обратилась 39-летняя гражданка с заявлением о том, что 16 апреля неизвестные с ее банковской карты совершили кражу денег в сумме 14000 рублей.



Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 44-летний житель Липецка.



Расследование проводит УМВД России по Липецку.