Происшествия

35 минут назад

С банковской карты липчанки украли 14 тысяч рублей

483
#кража
С банковской карты липчанки украли 14 тысяч рублей
В УМВД России по Липецку обратилась 39-летняя гражданка с заявлением о том, что 16 апреля неизвестные с ее банковской карты совершили кражу денег в сумме 14000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 44-летний житель Липецка.

Расследование проводит УМВД России по Липецку.
483
#кража

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