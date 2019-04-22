41 минуту назад
В Липецкой области становится по-летнему тепло
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области антициклона — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-16 градусов тепла, что на 2-6 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем от 19 до 21 градусов тепла.
23 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.