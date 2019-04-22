В Липецкой области становится по-летнему тепло

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области антициклона — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-16 градусов тепла, что на 2-6 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем составит от 17 до 22 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем от 19 до 21 градусов тепла.

23 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.



