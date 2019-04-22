Липчанин украл из квартиры золотые украшения на 240 тысяч рублей

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В полицию обратилась 47-летняя гражданка с заявлением о том, что в период с 4 по 18 апреля неизвестный путем свободного доступа из её квартиры дома по ул.Студенческий городок совершил кражу золотых изделий на общую сумму 240000 рублей.Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 40-летний житель Липецка.Расследование проводит ОП № 3 УМВД России по Липецку.