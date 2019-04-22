Происшествия

46 минут назад

Липчанин украл из квартиры золотые украшения на 240 тысяч рублей

416
#кража
Липчанин украл из квартиры золотые украшения на 240 тысяч рублей
В полицию обратилась 47-летняя гражданка с заявлением о том, что в период с 4 по 18 апреля неизвестный путем свободного доступа из её квартиры дома по ул.Студенческий городок совершил кражу золотых изделий на общую сумму 240000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 40-летний житель Липецка.

Расследование проводит ОП № 3 УМВД России по Липецку.

Фото: www.ozon.ru
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#кража

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