Общество
56 минут назад
На мясокомбинате нашли массу нарушений
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Предприятие оштрафовали на 50 000 рублей.
Арбитражный суд Липецкой области выписал штраф сельскохозяйственному кооперативу «Нилан» из села Елецкое Липецкого района. Причиной для взыскания стали выявленные при проверке нарушения.
Как указано в материалах суда, проверку проводило управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой и Воронежской областям. Проверяющие внепланово посетили «Нилан» в октябре прошлого года. В ходе проверки эксперты нашли серию нарушений требований технического регламента, касающегося безопасности мяса. К примеру: на предприятии не исследуют воду, в цехе обвалки не контролируется температура, в убойном цехе нет достаточных условий для выполнения качественной дезинфекции, деликатесы хранятся вплотную к стенкам холодильников, а также в камерах охлаждения нашли немаркированную свинину. Предприятию выдали предписание устранить все нарушения. Также итоги проверки легли в основу судебного иска.
В кооперативе нарушения не отрицали и ручались их исправить. С учетом этого суд назначил штраф ниже минимального предела — 50 000 рублей.
Как указано в материалах суда, проверку проводило управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой и Воронежской областям. Проверяющие внепланово посетили «Нилан» в октябре прошлого года. В ходе проверки эксперты нашли серию нарушений требований технического регламента, касающегося безопасности мяса. К примеру: на предприятии не исследуют воду, в цехе обвалки не контролируется температура, в убойном цехе нет достаточных условий для выполнения качественной дезинфекции, деликатесы хранятся вплотную к стенкам холодильников, а также в камерах охлаждения нашли немаркированную свинину. Предприятию выдали предписание устранить все нарушения. Также итоги проверки легли в основу судебного иска.
В кооперативе нарушения не отрицали и ручались их исправить. С учетом этого суд назначил штраф ниже минимального предела — 50 000 рублей.
7 1396
СЭС
Житель
Немаркированная свинина
ОДИН ГОЛОС
Мичурин
Kot Begemot
ВИКТОР БУРЯКОВ