Общество

56 минут назад

На мясокомбинате нашли массу нарушений

7 1396
#нарушение #ветеринария #проверка
На мясокомбинате нашли массу нарушений

Предприятие оштрафовали на 50 000 рублей.

Арбитражный суд Липецкой области выписал штраф сельскохозяйственному кооперативу «Нилан» из села Елецкое Липецкого района. Причиной для взыскания стали выявленные при проверке нарушения.

Как указано в материалах суда, проверку проводило управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой и Воронежской областям. Проверяющие внепланово посетили «Нилан» в октябре прошлого года. В ходе проверки эксперты нашли серию нарушений требований технического регламента, касающегося безопасности мяса. К примеру: на предприятии не исследуют воду, в цехе обвалки не контролируется температура, в убойном цехе нет достаточных условий для выполнения качественной дезинфекции, деликатесы хранятся вплотную к стенкам холодильников, а также в камерах охлаждения нашли немаркированную свинину. Предприятию выдали предписание устранить все нарушения. Также итоги проверки легли в основу судебного иска.

В кооперативе нарушения не отрицали и ручались их исправить. С учетом этого суд назначил штраф ниже минимального предела — 50 000 рублей.
7 1396
#нарушение #ветеринария #проверка

Комментарии (7)

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СЭС

14 минут назад
Житель, нельзя закрывать - хорошие взятки дают. зачем их терять?
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Житель

15 минут назад
За такие нарушения его надо закрыть -чтобы они не травили липчан.
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Немаркированная свинина

16 минут назад
Я из б.разил ии, прямиком к вам дорогие друзья россияне. Кушайте на здоровье и поддерживайте нас, бедных бразильских фермеров
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ОДИН ГОЛОС

23 минуты назад
ВР ВСЕМ ВИНОВАТ ГЛАЗУНОВ АНАТОЛИЙ
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Мичурин

34 минуты назад
Кормят гавном и гавно гмошное продают закрыть такие мясо комбинаты или сжечь
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Kot Begemot

36 минут назад
для них 50000 капля. продолжат ворочать
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ВИКТОР БУРЯКОВ

38 минут назад
Господи ,да главное было бы там мясо
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