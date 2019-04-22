Происшествия

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За выходные в Липецкой области в ДТП пострадали три пешехода

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#дтп
За выходные в Липецкой области в ДТП пострадали три пешехода

За  прошедшие трое  суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2667 нарушений правил дорожного движения

19 апреля в Липецке было зарегистрировано два ДТП с участием пешеходов.  В 15:15 на ул. Мирная 47-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», допустил наезд вне зоны пешеходного перехода на 68-летнюю женщину. Пострадавшая доставлялась в ГБСМП №1, после оказания помощи отпущена.

В эти же сутки на ул. Саперная 18-летняя девушка, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», допустила наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 36-летнюю женщину. Пострадавшая доставлялась в ГБ №4, после оказания помощи отпущена. Предварительная вина водителя иномарки - нарушение правил проезда пешеходного перехода. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе административного расследования.

В эти же сутки в Ельце в 9:00 на ул. Городской  29-летняя женщина,  управляя автомобилем «Лада 111830»,  допустила столкновение со скутером «Атлант» под управлением 79-летнего водителя.  Пострадавший был госпитализирован в травматологическое отделение ГУЗ «Елецкая больница №1». Водителям автомобилей и двухколесной мототехники требуется соблюдать взаимную вежливость и бдительность на дорогах.  

20 апреля  в Липецком районе в 11:45 на автодороге  Хлевное - Липецк 63-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» допустил столкновение с автомобилем «Пежо- 408» под управлением 43-летнего водителя. В данном ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ-21074», две пассажирки этого транспортного средства, а также женщина и мужчина, пассажиры иномарки.  Четверо пострадавших после оказания помощи были отпущены из медицинского учреждения, одна пострадавшая госпитализирована.  

21 апреля также было зарегистрировано ДТП с пешеходом. В Липецке  в 20:13 на ул. Гагарина 24-летний водитель,  управляя автомобилем «Рено Логан»,  в зоне нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 24-летнюю девушку. Пострадавшая доставлялась  в ГБ №4 г. Липецка, госпитализирована. Предварительная вина водителя «Рено Логан» - нарушение правил проезда пешеходного перехода.

За  прошедшие трое  суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2667 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 15 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 162. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1641 случай превышения скорости.   Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 76 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
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#дтп

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