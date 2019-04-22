Общество
сегодня, 13:21
Выпускникам предлагают поддержать школу рублем
Школе искусств хотят купить новую печь.
Старейшая художественная школа города Липецка сейчас переживает кризис и очень нуждается в покупке новой муфельной печи для обжига керамических работ её учеников. В этом уверена выпускница детской художественной школы №1 им. В.С. Сорокина Александра Синякова. Липчанка сетует на то, что школа живет в условиях хронического недофинансирования и надеется на отклик интернет-меценатов: девушка запустила в Сети краундфандинговый проект.
- Если коротко, то родную художку хотели попросту закрыть из-за отсутствия средств на капитальный ремонт. На сайте есть вкладочка «помочь школе». Но! Не все так просто! Поговорив с директором, я узнала, что наше государство ищет возможность найти коррупционную схему везде, где об этом даже не идёт речи, поэтому перечисление денег сопровождается проверками и прочей бюрократической волокитой. Мне сказали так: всегда проще поставить подарок на баланс, чем оправдываться за каждую переведенную копейку, - рассказывает о своем проекте Александра. - Нашей художке очень нужна новая муфельная печь, так как старые не работают.
Муфельная толстостенная печь используется для обжига керамических изделий. В стенах художественной школы дети учатся работать с глиной и получают свои изделия на руки после обжига. Автор краундфандингового проекта подсчитала, что с учетом всех издержек новый аппарат обойдется в 60 000 рублей. Александра не может взвалить на себя такие расходы, поэтому предлагает всем неравнодушным, в том числе — выпускникам школы, внести пожертвования.
Пока проект собрал всего 502 рубля. Сбор закончится через 9 дней.
- Если коротко, то родную художку хотели попросту закрыть из-за отсутствия средств на капитальный ремонт. На сайте есть вкладочка «помочь школе». Но! Не все так просто! Поговорив с директором, я узнала, что наше государство ищет возможность найти коррупционную схему везде, где об этом даже не идёт речи, поэтому перечисление денег сопровождается проверками и прочей бюрократической волокитой. Мне сказали так: всегда проще поставить подарок на баланс, чем оправдываться за каждую переведенную копейку, - рассказывает о своем проекте Александра. - Нашей художке очень нужна новая муфельная печь, так как старые не работают.
Муфельная толстостенная печь используется для обжига керамических изделий. В стенах художественной школы дети учатся работать с глиной и получают свои изделия на руки после обжига. Автор краундфандингового проекта подсчитала, что с учетом всех издержек новый аппарат обойдется в 60 000 рублей. Александра не может взвалить на себя такие расходы, поэтому предлагает всем неравнодушным, в том числе — выпускникам школы, внести пожертвования.
Пока проект собрал всего 502 рубля. Сбор закончится через 9 дней.
граждане сверхдержавы
Заваркина, это ты?
Заваркина
valerafromsplus
денег нет - вы тут держитесь
сёрфер
Серый
Я
налогоплательщик
оля