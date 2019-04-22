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Выпускникам предлагают поддержать школу рублем

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#меценаты #проект #печь
Выпускникам предлагают поддержать школу рублем

Школе искусств хотят купить новую печь.

Старейшая художественная школа города Липецка сейчас переживает кризис и очень нуждается в покупке новой муфельной печи для обжига керамических работ её учеников. В этом уверена выпускница детской художественной школы №1 им. В.С. Сорокина Александра Синякова. Липчанка сетует на то, что школа живет в условиях хронического недофинансирования и надеется на отклик интернет-меценатов: девушка запустила в Сети краундфандинговый проект.

- Если коротко, то родную художку хотели попросту закрыть из-за отсутствия средств на капитальный ремонт. На сайте есть вкладочка «помочь школе». Но! Не все так просто! Поговорив с директором, я узнала, что наше государство ищет возможность найти коррупционную схему везде, где об этом даже не идёт речи, поэтому перечисление денег сопровождается проверками и прочей бюрократической волокитой. Мне сказали так: всегда проще поставить подарок на баланс, чем оправдываться за каждую переведенную копейку, - рассказывает о своем проекте Александра. - Нашей художке очень нужна новая муфельная печь, так как старые не работают.

Муфельная толстостенная печь используется для обжига керамических изделий. В стенах художественной школы дети учатся работать с глиной и получают свои изделия на руки после обжига. Автор краундфандингового проекта подсчитала, что с учетом всех издержек новый аппарат обойдется в 60 000 рублей. Александра не может взвалить на себя такие расходы, поэтому предлагает всем неравнодушным, в том числе — выпускникам школы, внести пожертвования.

Пока проект собрал всего 502 рубля. Сбор закончится через 9 дней.
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#меценаты #проект #печь

Комментарии (10)

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граждане сверхдержавы

3 минуты назад
скиньтесь кто сколько сможет
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Заваркина, это ты?

6 минут назад
Заваркина, или твоя сестра Кухаркина?
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Заваркина

9 минут назад
оля, за что должно быть стыдно. Ведь мы работаем на благо липчан.
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valerafromsplus

16 минут назад
Серый, ты хотел сказать Roth Up?
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денег нет - вы тут держитесь

22 минуты назад
Крым наш ! Сирия наш ! Куба наш ! Африка наш !
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сёрфер

23 минуты назад
так администрация заявила же что за свой счёт сделает? что за нафик опять начинается? вы мля лучше сотрудникам ее эту тему подкиньте а то вон по 50лямов за прошлый год некоторые заработали, работнички...
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Серый

27 минут назад
Позор администрации и департаменту образования и культуры.
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Я

28 минут назад
Мы вообще-то все налоги платим. Почему еще должны скидываться на то, что должно приобретаться за счет этих платежей? Может девушке надо было добиваться, чтобы на ремонт школы выделило деньги государство, чем снова с налогоплательщиков поборы устраивать?
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налогоплательщик

48 минут назад
А где же бюджетные средства? Как же школа проходит приемку.
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оля

52 минуты назад
нашей администрации должно быть стыдно!!!
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