Случайные прохожие не дали ограбить церковь

Мужчина хотел похитить пожертвования.

Данковский городской суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на грабеж. К ответственности за преступление привлекли местного жителя.



Как указано в материалах суда, покушение на грабеж было совершено днем 10 июля 2018 года. Злоумышленник зашел в Тихвинский собор (улица Семеновского, Данков). Мужчина хотел поживиться пожертвованиями. Он отогнул крышку металлического ящика для пожертвований, достал из него 350 рублей и направился к выходу. Злоумышленника заметила работница церковной лавки, женщина подняла шум. На переполох откликнулись случайные прохожие. Они задержали грабителя.



Подсудимый согласился с предъявленным обвинением. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном и то, что мужчина ухаживает за матерью-пенсионеркой.



Суд вынес обвинительный приговор. Мужчине придется провести 240 часов на обязательных работах.