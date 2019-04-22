Происшествия

сегодня, 08:31

У жительницы Задонского района украли мотоблок

1 456
#кража
У жительницы Задонского района украли мотоблок
В ОМВД обратилась 46-летняя гражданка с заявлением о том, что 20 апреля в деревне Павловка неизвестный путем свободного доступа из гаража у дома по ул.Павлова пытался совершить кражу мотоблока, металлических фрез для культивирования и пластиковой канистры.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий ранее судимый 52-летний житель Задонска. Расследование проводит ОМВД России по Задонскому району.
1 456
#кража

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

опрст

сегодня, 08:53
Паровоза там небыло?
ответить

Еще в рубрике

Несовершеннолетняя похитила у 80-летней пенсионерки мобильный телефон и деньги
#кража
6
Несовершеннолетняя похитила у 80-летней пенсионерки мобильный телефон и деньги

сегодня, 08:33

Происшествия
Брошенный с верхнего этажа окурок упал в квартиру, прямо на постель
#окурок #пожар
44
Брошенный с верхнего этажа окурок упал в квартиру, прямо на постель

вчера, 22:03

Происшествия
Авария на Петровском мосту: ВАЗ вылетел на полосу встречного движения и сбил ограждение
#дтп
18
Авария на Петровском мосту: ВАЗ вылетел на полосу встречного движения и сбил ограждение

вчера, 21:15

Происшествия
В Липецке автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
#дтп
13
В Липецке автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

вчера, 20:07

Происшествия
На Соколе автомобиль сбил мотоциклиста
#дтп
39
На Соколе автомобиль сбил мотоциклиста

вчера, 18:55

Происшествия
В Липецке автомобиль сбил дорожный знак
#дтп
30
В Липецке автомобиль сбил дорожный знак

вчера, 18:41

Происшествия