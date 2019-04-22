У жительницы Задонского района украли мотоблок

В ОМВД обратилась 46-летняя гражданка с заявлением о том, что 20 апреля в деревне Павловка неизвестный путем свободного доступа из гаража у дома по ул.Павлова пытался совершить кражу мотоблока, металлических фрез для культивирования и пластиковой канистры.



Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий ранее судимый 52-летний житель Задонска. Расследование проводит ОМВД России по Задонскому району.