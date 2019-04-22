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33 минуты назад

Украинцы поделились ожиданиями от нового президента

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Жители Украины ждут от победившего во втором туре выборов президента Владимира Зеленского перемен и надеются на то, что они будут к лучшему. Однако эксперты полагают, что новоизбранный глава государства не сможет провести резкую смену политических элит и разрушить коррупционные схемы.

«Я голосовала за надежду. Надеюсь, Зеленский обратит внимание на маленькие пенсии ветеранов и высокие цены на продукты. Ведь жизнь для нас превратилась в выживание. Когда на дебатах он встал на колени перед людьми, которые это заслужили, я ему поверила», — рассказала ветеран Великой Отечественной войны София Вольская.

При этом, по мнению украинского политолога Михаила Погребинского, радикальной смены политического курса можно ждать лишь после парламентских выборов, которые назначены на 27 октября.

«Тогда и будет понятно, какая коалиция сформирует правительство. До этого времени новый президент, конечно, будет вести себя осторожнее — не столь нагло, как Порошенко. Но курс на Европу и противостояние с Россией сохранится», — считает он.

 В то же время многие эксперты полагают, что Зеленский сможет остановить войну в Донбассе, пишут  "Известия".

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