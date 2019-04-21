Авария на Петровском мосту: ВАЗ вылетел на полосу встречного движения и сбил ограждение

Авария произошла в 21.00

По словам очевидцев, ВАЗ на въезде на мост с Левого берега начало водить из стороны в сторону, он снес ограждение и вылетел на полосу встречного движения.



Разбив машину об ограждение, водитель сам серьезных травм не получил. По словам свидетелей, водитель вел себя неадекватно.

