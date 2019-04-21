Происшествия

27 минут назад

Авария на Петровском мосту: ВАЗ вылетел на полосу встречного движения и сбил ограждение

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#дтп
Авария на Петровском мосту: ВАЗ вылетел на полосу встречного движения и сбил ограждение

Авария произошла в 21.00

По словам очевидцев, ВАЗ на въезде на мост с Левого берега начало водить из стороны в сторону, он снес ограждение и вылетел на полосу встречного движения.

Разбив машину об ограждение, водитель сам серьезных травм не получил. По словам свидетелей, водитель вел себя неадекватно.
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#дтп

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