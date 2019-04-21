Происшествия
27 минут назад
Авария на Петровском мосту: ВАЗ вылетел на полосу встречного движения и сбил ограждение
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Авария произошла в 21.00
По словам очевидцев, ВАЗ на въезде на мост с Левого берега начало водить из стороны в сторону, он снес ограждение и вылетел на полосу встречного движения.
Разбив машину об ограждение, водитель сам серьезных травм не получил. По словам свидетелей, водитель вел себя неадекватно.
Разбив машину об ограждение, водитель сам серьезных травм не получил. По словам свидетелей, водитель вел себя неадекватно.
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